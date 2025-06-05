No Man’s Sky получает обновление BEACON с управлением поселениями и поддержкой Nintendo Switch 2

Hello Games представила новое масштабное обновление для No Man’s Sky, получившее название BEACON. Оно стало доступно 4 июня, одновременно с анонсом версии игры для Nintendo Switch 2, выход которой состоялся 5 июня.

Самая заметная новинка — возможность стать мэром города и управлять несколькими поселениями одновременно. Игроки могут строить здания, улучшать их и добавлять новые типы сооружений, например, бар с музыкальным автоматом, магазин для создания космических кораблей или пруд для отдыха и рыбалки.

Одним из самых интересных элементов стали роботизированные поселения Autophage. Это новая раса в игре, чей стиль строительства основан на металле и механике. Их уникальные детали теперь можно использовать при постройке собственных баз. Теперь один игрок может управлять сразу несколькими поселениями, не теряя контроля над старыми.

Каждый житель поселения имеет свои навыки и характер. Мэр должен решать споры, принимать новых поселенцев и делать выбор, влияющий на развитие сообщества. Хорошо управляемые поселения приносят ресурсы, но их нужно защищать. Для этого можно нанять отряд помощников, которые будут отбивать атаки пиратов.

Также в BEACON появились удобные улучшения: возможность отключить голосового помощника экзокостюма и улучшенная система привязки частей баз друг к другу.

Важным нововведением стало полноценное внедрение Cross-Save, позволяющее продолжать игру на разных платформах. Ранее функция тестировалась на ограниченном круге пользователей, а теперь стала доступна всем. Обновление BEACON стало третьим по счёту в этом году.