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ddr22
Google перенесла презентацию Pixel 10 на 28 августа
Дата анонса Pixel 10 сдвинута на неделю из-за утечки

Информация вокруг серии Google Pixel 10 продолжает поступать, но теперь с изменениями. Ранее предполагалось, что презентация состоится 13 августа, а сами устройства поступят в продажу 20 августа. Однако, согласно новым данным от Android Headlines, компания перенесла сроки.

Теперь мероприятие должно пройти неделей позже — ориентировочно 20 августа, а старт продаж четырёх моделей (Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold) намечен на 28 августа. В этот же день Google может запустить и предзаказы на новые смартфоны.

Причиной переноса, как полагают источники, стала недавняя утечка информации о характеристиках и планах компании. Чтобы минимизировать её влияние, Google якобы решила скорректировать график анонсов и выхода устройств.

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