Pura 80 Ultra получит 1-дюймовый сенсор и двойной телеобъектив

Huawei официально объявила, что презентация серии Pura 80 состоится 11 июня в 14:30 по местному времени (06:30 UTC). Мероприятие будет ориентировано в первую очередь на китайский рынок, хотя ожидается, что устройства позже появятся и за его пределами.

Хотя сама компания пока не раскрывает подробностей, инсайдеры уже сообщают, что Pura 80 Ultra может стать одним из самых технологически продвинутых смартфонов Huawei. По данным Digital Chat Station и Fixed Focus Digital, аппарат получит мощную камеру с 1-дюймовым сенсором SmartSens SC5A0CS, который будет работать в паре с телеобъективом с двойным автофокусом.

Сенсор рассчитан на 50 МП без переменной диафрагмы, а телеобъектив имеет оптический формат 1/1.3 дюйма. Вместе с ними в систему войдут ультраширокоугольный модуль на 40 МП и 2 МП — для замера цветовой температуры.

Точные конфигурации камер могут отличаться между моделями линейки, но именно Pura 80 Ultra позиционируется как главный флагман с максимальными возможностями.