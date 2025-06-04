God of War может получить спин-офф в стиле метроидвания

По информации, появившейся после недавнего State of Play, Santa Monica Studio якобы работает над спин-оффом God of War, выполненным в стиле метроидвания. Сообщается, что действие развернётся в Древней Греции — то есть вернётся к корням франшизы, предшествующим эпохе богов Севера.

Это будет не ремастер и не основная часть, а отдельная история. Хотя сама студия пока официально не подтверждала проект, журналисты и инсайдеры намекают, что новость может быть объявлена уже 4 июня на следующем мероприятии Sony.

Инсайдер Том Хендерсон из Insider Gaming сообщил, что слышал много разговоров о том, что игра имеет формат 2.5D или даже полноценного платформера в духе классических God of War. При этом масштаб проекта оказался меньше, чем ожидалось. Журналист Джэфф Грабб также подтвердил наличие информации, но деталей не раскрыл.

Ожидается, что игра может стать связующим звеном между событиями скандинавского цикла и новой главой, которая, возможно, развернётся в Египте. Косвенным подтверждением тому стало сообщение о том, что Sony нанимала актёров из Ближнего Востока для участия в записи диалогов одного из грядущих AAA-проектов.