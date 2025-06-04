Casio раскрыла новые детали о флагманских часах GMW-BZ5000D

Новые изображения и комментарии от инсайдеров пролили свет на предстоящую серию Casio GMW-BZ5000D — две полностью металлические модели часов, которые ожидаются в этом году. Речь идёт о версиях GMW-BZ5000D-1 (серебристая) и GMW-BZ5000GD-9 (золотистая), ранее замеченных в документах по сертификации.

Одной из самых обсуждаемых особенностей стал новый дисплей. По информации Great G-Shock World, в серии BZ5000D используется LCD с иным стилем текста, чем у оригинальной линейки GMW-B5000. Некоторые пользователи отметили сходство с классическими DW-5000 и GMW-B5000, но не все положительно восприняли изменения. При этом другие считают, что новый экран придаёт часам уникальный внешний вид.

Дизайн часов остаётся узнаваемым: характерный квадратный силуэт из цельного металла дополнен улучшенными защитными элементами кнопок и более тонкой обработкой корпуса. Обе модели получат функции, уже знакомые по B5000: Multi-band 6, Tough Solar, Bluetooth для подключения к смартфону и водонепроницаемость до 200 метров.

Также стало известно, что выпуск часов будет осуществляться на заводе Casio в Ямагате, Япония. Точной даты выхода пока нет, но предполагается, что презентация состоится к концу 2025 года.