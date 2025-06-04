Вместо MediaTek Google снова выберет Exynos для серии Pixel 10

Судя по последним утечкам, несмотря на то что Google перейдёт на производство процессора Tensor G5 с TSMC вместо Samsung, флагманские смартфоны Pixel 10 останутся с модемами Exynos. Ожидается, что в них будет использоваться тот же Exynos 5400, который уже применялся в Pixel 9. Это решение вызывает вопросы, так как ранее предполагалось, что Google может перейти на модемы MediaTek.

Внутренние данные, обнаруженные в приложении DevCheck Pro, указывают на присутствие в Pixel 10 Pro компонента под названием «g5400», что совпадает с именем Exynos 5400. Эта информация стала неожиданностью, особенно учитывая стремление Google к технологическим обновлениям и оптимизации издержек.

Плюсом можно считать, что Exynos 5400 должен быть лучше, чем его предшественник — он решает проблему перегрева, которая наблюдалась у Exynos 5300 в более ранних версиях Pixel. Однако отсутствие перехода на передовые решения в области модемов ставит под сомнение конкурентоспособность Pixel 10 в сравнении с другими флагманами, которые используют самые современные чипы.