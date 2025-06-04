Dead Take — новая игра от создателей Tales of Kenzera

Студия Surgent Studios, известная по игре Tales of Kenzera: ZAU, официально представила свой новый проект — хоррор под названием Dead Take. На этот раз студия не будет сотрудничать с EA, вместо этого изданием займётся Pocketpair Publishing. Релиз запланирован на PC в 2025 году, а вот выйдет ли игра позже на консолях — пока неизвестно.

Сюжет расскажет о актёре, который начинает испытывать тревогу, когда не может дозвониться до друга. По заявлению разработчиков, игра глубоко погрузится в тему индустрии развлечений, раскрывая тёмные секреты за её блестящим фасадом. Конкретных деталей о геймплее или структуре игры пока мало, но это сделано намеренно — авторы хотят сохранить максимальную интригу.

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Глава студии и основатель Abubakar Salim отметил, что информация о проекте сознательно ограничена. Если учесть прошлый опыт команды, ожидать можно чего-то необычного и эмоционально насыщенного.