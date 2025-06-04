Студия подтвердила выход в 2025 году на PC, с последующим релизом на консолях.

Сербская студия GFA Games официально объявила, что демо-версия её многопользовательского шутера от первого лица Pioner будет доступна с 9 по 16 июня в рамках ближайшего Steam Next Fest. Игрокам предложат пройти полный пролог игры, посетить центральный хаб, получить Wanderer Pass и выполнить пять уникальных заданий. Также можно будет опробовать кооперативный рейд.

Pioner — это постапокалиптический MMO-шутер, разворачивающийся на загадочном советском острове Тартарус. Открытый мир игры занимает более 50 квадратных километров и сочетает интенсивные PvE и PvP с историями, которые формируют сами игроки. Здесь отсутствуют стандартные уровни и индикаторы здоровья — вместо этого реализм выходит на первый план. Особенно опасные зоны, такие как «Shadowlands», превращают PvP в хаотичные сражения с высокими наградами, где союзы могут сыграть ключевую роль — хотя никто не обязывает их заключать.

Игра находится в разработке уже несколько лет, и ранее студия представила новый трейлер геймплея, а также повторно подтвердила выход в 2025 году на PC, с последующим релизом на консолях.