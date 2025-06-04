Techland анонсирует подробности Dying Light: The Beast на Summer Game Fest

Techland официально подтвердила, что во время мероприятия Summer Game Fest 2025, которое состоится 6 июня 2025 года, будет объявлен официальный релиз Dying Light: The Beast, а также представлен первый полноценный трейлер с демонстрацией геймплея. Хотя ранее уже появлялись короткие фрагменты игрового процесса — например, ролик, показанный на The Game Awards в декабре прошлого года — новый трейлер обещает быть более масштабным и информативным.

Кроме того, студия сообщила, что планирует регулярно выпускать видеопрезентации о проекте в формате, похожем на популярную серию «Dying 2 Know», которая сопровождала запуск Dying Light 2: Stay Human. Это указывает на то, что Techland начинает активно готовиться к выходу игры этим летом.

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