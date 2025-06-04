Новая игра по D&D от создателей Demeo сделает ставку на нарратив и знакомые локации

Компания Resolution Games, известная по предыдущим проектам вроде Demeo, объявила о выходе нового кооперативного приключенческого проекта — Demeo x DUNGEONS and DRAGONS: Battlemarked. Игра выйдет поздней осенью 2025 года на ПК, PlayStation 5 и VR-гарнитурах (SteamVR, Meta Horizon, PSVR2). В отличие от предыдущих работ, здесь акцент сделан не только на тактических боях, но и на детальной проработке сюжета.

Главной задачей разработчиков стало усиление повествования. В Battlemarked игроков ждут драматичные катсцены, более объёмные диалоги и выборы, влияющие на развитие событий. Такой подход должен сделать игру ближе к классическим RPG на основе Dungeons & Dragons. В работе над историей студия привлекла Мэтта Сёрнетта, который ранее участвовал в создании таких культовых ролевых игр, как Baldur’s Gate, Baldur’s Gate II и Icewind Dale.

Особое внимание уделено локациям: игроки отправятся в знакомые места из пятого издания D&D, включая Neverwinter Wood, Cragmaw Castle и Mount Hotenow. И хотя точные механики пока остаются загадкой, сам факт сотрудничества с Wizards of the Coast и участия опытных авторов указывает на то, что это будет полноценный представитель D&D-вселенной в формате цифровых приключений.