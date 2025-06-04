Новая коллекция периферии TUF Gaming с дизайном Hatsune Miku.

ASUS решила совместить жесткий геймерский дизайн TUF Gaming с культовым аниме-стилем, представив коллекцию периферии в коллаборации с Hatsune Miku. В набор вошли механическая клавиатура K3 Gen II, беспроводная мышь Mini Wireless, гарнитура H1 Gen II и коврик P1 — все в фирменных сине-розовых тонах виртуальной певицы.

Клавиатура выделяется съемной верхней панелью, защитой от влаги IP57 и тематическими клавишами. Мышь весом 65 грамм предлагает три режима подключения и сенсор с 12000 DPI. Гарнитура с 40-мм динамиками и виртуальным 7.1 окружением напоминает о Miku подсветкой на чашках. Даже коврик получил портативный формат и устойчивую к воде поверхность.

Это не первая игровая коллаборация с участием Hatsune Miku, но ASUS явно постаралась сделать акцент на практичности — все устройства сохраняют функционал серии TUF. Цены пока не раскрыты.