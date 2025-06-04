Acer наконец начинает продажи Radeon RX 9070 OC

Acer с опозданием выпустила на рынок свои видеокарты на архитектуре RDNA 4 — Predator BiFrost RX 9070 OC 16 ГБ появилась в продаже спустя более двух месяцев после анонса. В Японии карта уже доступна по цене около $902, а в Германии и Австрии стартовая цена составляет 709 евро за флагманскую модель Predator и 669 евро за более доступную версию Nitro.

Главное отличие от XT-версий — два 8-пиновых разъема питания вместо трех. Это указывает на более скромные аппетиты по энергопотреблению, но конкретные частоты Acer пока не раскрывает. Любопытно, что китайский производитель Yeston ранее предсказывал стабилизацию поставок RX 9070 только после апреля — похоже, Acer подтверждает эти прогнозы своим запоздалым выходом на рынок.

Для поклонников бренда это хорошие новости, но учитывая ценник, многим геймерам, возможно, стоит подождать обзоров и сравнений с конкурентами от NVIDIA.