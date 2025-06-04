Radeon RX 9060 XT показал неоднозначные результаты в первых тестах

Первые игровые тесты грядущей Radeon RX 9060 XT 16 ГБ появились на Reddit, и они заставляют задуматься. В 3DMark Time Spy карта с бета-драйверами и небольшим разгоном (+200 МГц, -40 мВ) набрала 14210 баллов — всего на 8% меньше, чем средний результат RX 7700 XT. Но есть нюансы: тестовая система использовала старый Ryzen 5 5600 и медленную DDR4-2133 память, что могло ограничить потенциал GPU.

В Black Myth: Wukong на 1080p высоких настройках карта показала скромные 64 FPS (65 FPS с разгоном), но критично улучшила минимальный FPS с 17 до 23. Важно помнить, что AMD готовит две версии RX 9060 XT — с 8 и 16 ГБ памяти и разными частотами, поэтому окончательные результаты могут отличаться.

Пока что RX 9060 XT выглядит как достойный претендент в средний сегмент, особенно если финальные драйвера улучшат производительность.