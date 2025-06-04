В Китае продают неофициальные видеокарты RTX 5090 с кулерами blower-типа

Китайский рынок снова удивляет: на площадке Goofish (принадлежащей Alibaba) всплыли странные видеокарты под названием RTX 5090 32G D7 Turbo. Это неофициальные адаптеры с кулерами blower-типа — такие обычно ставят на профессиональные карты, а не на игровые флагманы.

Судя по фото, это либо перемаркированные RTX 4090 (на коробках видны соответствующие стикеры), либо собранные из "серых" чипов GB202, которые NVIDIA официально не поставляет в Китай из-за санкций. Особый шик — отсутствие брендинга и подозрительно большие партии.

Эксперты предполагают, что эти карты предназначены для малого бизнеса и энтузиастов, которым нужна мощь Blackwell для AI-задач, но неохота платить за легальные профессиональные решения. NVIDIA вряд ли будет разбираться с этими "серыми" поставками — компания предпочитает не комментировать подобные случаи.