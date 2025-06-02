Новинка предлагает точное управление, регулируемую вибрацию и до 10 часов автономности за $27

Компания Abxylute анонсировала новый игровой контроллер — C5 Pro. Это беспроводной геймпад стоимостью $26.99 (с учётом стартовой скидки), который ориентирован на пользователей ПК, Nintendo Switch, PlayStation 3 и 4, а также устройств на базе iOS и Android.

В основе устройства — технология Hall Effect в аналоговых стиках, которая обеспечивает высокую точность управления и устраняет проблему дрейфа, часто встречающегося в бюджетных моделях. Такое решение обычно используется в более дорогих контроллерах, но Abxylute предложила его в рамках доступного ценника, что делает C5 Pro интересным вариантом для тех, кто ищет надёжный геймпад без лишних затрат.

Дизайн напоминает контроллеры от Sony: оба стика находятся на одном уровне, есть крестовина и классическая раскладка кнопок. Однако внешний вид получился более массивным, с резким чёрно-белым оформлением и двумя дополнительными клавишами на задней панели, которые удобно использовать во время игры, не отрывая пальцы от основных элементов управления.

Геймпад поддерживает несколько режимов подключения: Bluetooth, 2.4 ГГц беспроводной адаптер и USB-подключение. Встроенные моторчики обеспечивают обратную связь с четырьмя уровнями интенсивности, которую можно полностью отключить. Также имеется турбо-кнопка для аркадных игр и скромная RGB-подсветка. Ёмкость аккумулятора позволяет играть до 10 часов без подзарядки, а полное восстановление энергии занимает около трёх часов.