Новинка удивляет прочностью, несмотря на тонкий корпус и малый вес и выдержала нагрузку как обычные смартфоны.

В новом видео от JerryRigEverything был протестирован Galaxy S25 Edge — самый тонкий и лёгкий флагманский смартфон Samsung. Устройство имеет толщину 5.8 мм и весит 163 грамма, что делает его самым компактным в серии Galaxy. Несмотря на это, он неожиданно показал высокую устойчивость к царапинам, нагреву и даже изгибу.

Конструкция устройства включает титановый каркас и защитное стекло Gorilla Glass Ceramic 2. Это позволило ему получить сертификат IP68 по защите от пыли и воды. В тестах он вёл себя так же уверенно, как и более массивные конкуренты, такие как Oppo Find X8 Ultra (8.8 мм), не сломавшись при давлении на корпус.

Ценник на Amazon оказался почти таким же, как у старшей модели S25 Ultra.