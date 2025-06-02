Новый флагманский чип для ноутбуков предлагает серьёзный прирост производительности.

Согласно новой утечке от инсайдера Roland Quandt, Qualcomm работает над обновлением своей линейки процессоров для Windows-ноутбуков. Флагманская модель получила обозначение SC8480XP, а её главной особенностью может стать поддержка до 64 ГБ LPDDR5X-памяти.

Процессор ожидается в сентябре на мероприятии Snapdragon Summit, где компания может представить не только Snapdragon X2 Elite, но и новые версии мобильных SoC, такие как Snapdragon 8 Elite 2. По словам источника, чип будет иметь 18 вычислительных ядер, что на 50% больше, чем у предыдущего поколения. Такое увеличение говорит о намерении Qualcomm серьёзно усилить свои позиции в сегменте высокопроизводительных ноутбуков.

Хотя точные спецификации и дата официального релиза пока не объявлены, уже сейчас ясно, что новинка рассчитана на конкурентов из числа мощных процессоров Intel и AMD. Важно отметить, что 64 ГБ ОЗУ — это показатель, который ранее встречался только в дорогих игровых и рабочих станциях.