Теперь игра доступна в 250 странах, хотя некоторые регионы всё ещё остаются заблокированными.

После запуска демо-версии Stellar Blade компания Sony неожиданно отменила региональный блокиратор для игры на ПК. До этого предзаказ был недоступен более чем в 100 странах, но с выходом тестовой версии 30 мая ограничения были сняты. Теперь пользователи из большинства регионов могут приобрести игру через Steam и Epic Games Store, а также получить возможность перенести свой прогресс в игре из демо в полную версию.

Демо предлагает пройти начальные этапы игры — около 40 минут игрового времени с двумя боссами и элементами постапокалиптического мира. По отзывам, игра работает стабильно, без серьёзных багов или критических требований к железу.

Ранее Sony применяла региональные блокировки и требование входа в PSN для своих портированных на PC проектов. Игра выйдет 11 июня.