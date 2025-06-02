Линейка пополнилась моделями с разными уровнями производительности и дизайном

На выставке Computex 2025 компания Acer представила свои обновлённые видеокарты, включая модели на базе AMD Radeon RX 9060 XT и двух решений от Intel — Arc B580 и Arc A380. Все они получили фирменное исполнение под брендом Nitro, что говорит о стремлении компании предложить пользователям не просто эталонную версию GPU, а более детально проработанное железо.

Начнём с флагмана — Radeon RX 9060 XT Nitro OC. Это первая кастомная модель на основе чипа Navi 44, рассчитанная на TDP в 182 Вт. Устройство имеет 16 ГБ видеопамяти и частоту до 3320 МГц. Оно выполнено в корпусе размером 269x110x44 мм, оснащено двумя вентиляторами и занимает два слота в системе. Питание осуществляется через один 8-контактный разъём. Цветовое оформление — строгий чёрный, без лишних акцентов.

Среди других новинок — Intel Arc B580 White OC, которая внешне напоминает RX 9060 XT Nitro, но выполнена в белом цвете. Она построена на чипе Battlemage (BMG-G21) с 12 ГБ GDDR6 памяти и тактовой частотой до 2740 МГц. Её тепловой пакет составляет 205 Вт, что делает её мощнее, чем у конкурентов. Кулер также использует два вентилятора и два слота, а габариты немного меньше — 268x113x40 мм.

Завершает линейку Intel Arc A380 LP Nitro — бюджетная модель для компактных сборок. Она основана на архитектуре Alchemist, имеет 6 ГБ видеопамяти и тактовую частоту до 2000 МГц. Благодаря низкопрофильному дизайну, карта помещается даже в мини-системы. Она потребляет всего 75 Вт, не требует дополнительного питания и занимает лишь один слот. Для охлаждения используются два вентилятора, несмотря на малые размеры — 168x70x37 мм.

Все три модели показывают, как Acer подходит к вопросу баланса между производительностью, температурным режимом и эстетикой. Если RX 9060 XT и Arc B580 ориентированы на пользователей среднего и высокого уровня, то A380 LP Nitro — это решение для тех, кто собирает недорогие или маленькие ПК. И хотя точные цены пока не объявлены, эти карты могут стать хорошим выбором для тех, кто ищет современное железо с оптимизированным дизайном.