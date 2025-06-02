Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Acer представила новые видеокарты RX 9060 XT Nitro OC и Intel Arc B580 White с кастомным охлаждением
Линейка пополнилась моделями с разными уровнями производительности и дизайном

На выставке Computex 2025 компания Acer представила свои обновлённые видеокарты, включая модели на базе AMD Radeon RX 9060 XT и двух решений от Intel — Arc B580 и Arc A380. Все они получили фирменное исполнение под брендом Nitro, что говорит о стремлении компании предложить пользователям не просто эталонную версию GPU, а более детально проработанное железо.

 

Начнём с флагмана — Radeon RX 9060 XT Nitro OC. Это первая кастомная модель на основе чипа Navi 44, рассчитанная на TDP в 182 Вт. Устройство имеет 16 ГБ видеопамяти и частоту до 3320 МГц. Оно выполнено в корпусе размером 269x110x44 мм, оснащено двумя вентиляторами и занимает два слота в системе. Питание осуществляется через один 8-контактный разъём. Цветовое оформление — строгий чёрный, без лишних акцентов.

 Среди других новинок — Intel Arc B580 White OC, которая внешне напоминает RX 9060 XT Nitro, но выполнена в белом цвете. Она построена на чипе Battlemage (BMG-G21) с 12 ГБ GDDR6 памяти и тактовой частотой до 2740 МГц. Её тепловой пакет составляет 205 Вт, что делает её мощнее, чем у конкурентов. Кулер также использует два вентилятора и два слота, а габариты немного меньше — 268x113x40 мм.

 Завершает линейку Intel Arc A380 LP Nitro — бюджетная модель для компактных сборок. Она основана на архитектуре Alchemist, имеет 6 ГБ видеопамяти и тактовую частоту до 2000 МГц. Благодаря низкопрофильному дизайну, карта помещается даже в мини-системы. Она потребляет всего 75 Вт, не требует дополнительного питания и занимает лишь один слот. Для охлаждения используются два вентилятора, несмотря на малые размеры — 168x70x37 мм.

 Все три модели показывают, как Acer подходит к вопросу баланса между производительностью, температурным режимом и эстетикой. Если RX 9060 XT и Arc B580 ориентированы на пользователей среднего и высокого уровня, то A380 LP Nitro — это решение для тех, кто собирает недорогие или маленькие ПК. И хотя точные цены пока не объявлены, эти карты могут стать хорошим выбором для тех, кто ищет современное железо с оптимизированным дизайном.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#acer
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Реализация мегапроекта тоннеля Чёрное-Каспийское море столкнулась с трудностями
5
AMD Ryzen AI Max Pro 385 протестирован в Geekbench
+
Mafia: The Old Country и Hell is Us потребуют GPU с 12 ГБ VRAM для не минимальных настроек
13
Tom's Hardware сравнили в играх процессоры Ryzen 7 9800X3D и Core Ultra 9 285K
8
Nintendo Switch 2 оснащена аппаратной защитой от взлома с необратимыми последствиями
4
Хакер полностью удалил защиту Denuvo из Sonic Origins
1
NVIDIA RTX Pro 6000 стала самой быстрой игровой видеокартой, обойдя GeForce RTX 5090 на 14%
2
Realme представила флагманский смартфон Neo7 Turbo
1
Чехия показала модернизированный танк Т-72 с новой силовой установкой и динамической защитой
+
GTA 6 может включить дополнительные регионы помимо Вайс-Сити
+
В России построят новый станкостроительный завод площадью 100 тысяч квадратных метров
+
Snapdragon X2 Elite получит 18 ядер и поддержку до 64 ГБ ОЗУ
+
Xiaomi готовит сразу две новые модели смартфонов Poco и Redmi к международному запуску
+
Nothing Phone (3) больше не будет использовать Glyph Interface с LED-подсветкой
+
Muitavy представила настольное зарядное устройство 4-в-1 мощностью 200 Вт
+
Google выпустила приложение для запуска ИИ-моделей прямо на телефоне
+
TSMC начнёт массово выпускать чипы для NVIDIA в Аризоне только к концу года
+
Reuters: Автозаводы США могут остановиться из-за ограничений Китая на редкоземельные металлы
+
Находясь под санкциями около шести лет, Huawei вложилась более чем в 60 китайских компаний
+
Apple намеревается изменить линейку iPhone 17, предложив увеличенный экран и обновлённый дизайн
+

Популярные статьи

Этот процессор еще не вышел, но я уже знаю, что сменю на него свой Core i7-13700KF
89
Почему не стоит выкидывать на мусорку старую электронику и как на этом заработать
4
Обзор ситуации с "Леста игры" и российской системы
12
Как я организовал бэкап важных файлов на своем игровом компьютере — просто, быстро и надежно
2
Итоги гоночного уик-энда 31 мая - 1 июня
+
История Serious Sam: от The First Encounter и проекта Fusion до Siberian Mayhem и наших дней
17

Сейчас обсуждают

шопоголик
07:18
Козырная игра. Третью часть регулярно переигрываю. Четвёртую никак, финальный замес не могу осилить. Пятая часть скучновата...
История Serious Sam: от The First Encounter и проекта Fusion до Siberian Mayhem и наших дней
Лана Магвай
07:09
Я чет не поняла. Воды питьевой становится меньше. Но при этом это грандиозное решение говорит прямым текстом, что "соленые воды Черного моря могут разрушить пресные системы Каспийского". В чем суть?
AMD Ryzen AI Max Pro 385 протестирован в Geekbench
ISV1457
06:58
6-го поколения нет ни у кого! ))
Истребитель шестого поколения J-36 показали в разрезе на схеме
Akim
06:46
Ну вот я живу в одной из бывших южных республик СССР, летом жара такая.. нормальная.. в этом году уже в мае до 40 градусов поднималось, благо - влажность у нас летом околонулевая, парилки нет. Народ н...
Как защититься от летней жары в условиях городской квартиры
Данил Тамонин
06:06
Как бы 8бг нормально было 8 лет назад, с массовым распространением gtx1070, 1080, rx488. За 8 лет норма видеопамяти удвоилась, что естественно.
Mafia: The Old Country и Hell is Us потребуют GPU с 12 ГБ VRAM для не минимальных настроек
Кызахстанчево
04:52
отвратительная игра во все времена.
История Serious Sam: от The First Encounter и проекта Fusion до Siberian Mayhem и наших дней
Илья Куликов
04:27
А теперь расскажи мне, клоун, в какой ОС в терминале есть такой функционал?
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio
Garthar
04:15
Бэкап на SSD.. а ты затейник
Как я организовал бэкап важных файлов на своем игровом компьютере — просто, быстро и надежно
Garthar
04:02
Ага и грузоподъемность дрона автоматически падает на вес этого никелирования. Да и не спасет оно ибо энергия всеравно будет передаватся, хоть и в меньшем количестве. Физику в школе прогуливать не стои...
В США запустят производство обновленной ядерной бомбы B61-13 в июле
Алексей Круглов
03:59
дБ.
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем