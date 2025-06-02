Новые слухи указывают на потенциал в производительности, хотя точные параметры пока остаются неясными

Согласно новым утечкам, MediaTek готовит флагманский чипсет Dimensity 9500 с архитектурой ARM Cortex-X930. Это может стать важным шагом в борьбе за лидерство в сегменте мобильных процессоров, особенно если он действительно превзойдёт будущие Apple A19 и A19 Pro, которые появятся в iPhone 17.

По информации Weibo-инсайдера Fixed Focus Digital, новый Cortex-X930 позволит Dimensity 9500 конкурировать даже с топовыми решениями Apple. Хотя точные данные о приросте производительности не раскрыты, есть предположения, что его эффективность или многопоточная скорость могут быть выше. Также говорится о поддержке Scalable Matrix Extension (SME).

Dimensity 9500 вероятно будет использовать конфигурацию «2 + 6»: два ядра Cortex-X930 и шесть более экономичных. Частота этих суперъядер может достигать 4 ГГц — это говорит о высоких возможностях для современных задач. Однако важно понимать, что Apple может намеренно снизить тактовые частоты своих новых A19-чипов ради энергоэффективности, что делает сравнение неоднозначным.

На фоне этой гонки Qualcomm также рассматривает возможность использования Cortex-X930, но только в моделях ниже уровня флагманов. Это указывает на то, что новые CPU от ARM будут влиять на рынок смартфонов не только через один бренд, но и через несколько производителей.

Хотя эти данные нельзя считать официальными, они дают представление о том, как разворачивается конкуренция между SoC-дизайнами. Если информация верна, то к концу года мы можем увидеть серьёзный вызов позициям Apple в мире мобильных процессоров. Но если основной акцент Apple сделает на энергосбережение, то лидерство в этом направлении останется за ней.

Всё это лишь предварительные слухи. Окончательные выводы можно будет делать после реальных тестов и запуска новых устройств. Но одно уже очевидно: мир мобильных процессоров становится всё интереснее, а значит, выбор пользователей — шире.