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ddr22
GALAX готовит новые модульные видеокарты GeForce RTX 50-серии с зеркальными задними панелями
Компания расширяет линейку Boomstar, предлагая пользователю возможность настраивать внешний вид и охлаждение

Китайский производитель GALAX продолжает развивать свою уникальную линейку видеокарт под названием Boomstar, основанную на GPU NVIDIA Blackwell. Эти устройства отличаются модульным дизайном: пользователи могут менять шумопоглощающие элементы, кулеры и даже оформление с помощью магнитов. Такой подход делает каждую видеокарту частью уникального ПК.

 

Судя по новым изображениям, опубликованным в Сети, компания работает над ещё одной опцией — задние панели с зеркальной отделкой. На данный момент известно о белых версиях, но также в продаже уже есть LUNA (белая) и NOX (чёрная), совместимые с моделями RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070. Все они поддерживают магнитный интерфейс для быстрой замены декоративных панелей и вентиляторов, что даёт гибкость при сборке системы.

 

При этом рынок Китая стал более сложным для NVIDIA: флагманские чипы Blackwell, такие как RTX 5090, ограничены в поставках, а их заменители, вроде RTX 5090D, находятся под контролем новых правил экспортного контроля США. Это создаёт дополнительные трудности для местных покупателей, которым остаётся выбирать между доступными вариантами.

 

Несмотря на это, GALAX не только удерживает интерес к топовым GPU, но и предлагает решения для среднего сегмента: RTX 5060 Ti также будет выпущена в рамках Boomstar-дизайна. Это говорит о том, что модульность становится важной чертой бренда, позволяя пользователям собирать видеокарту как конструктор — с разными элементами дизайна.

Такие решения могут быть интересны не только энтузиастам, но и тем, кто собирает ПК с акцентом на стиль и индивидуальность. GALAX показывает, что видеокарта может быть не просто «железом», а частью общей эстетики системы — с возможностью менять внешний вид без лишних усилий.

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