Слухи указывают на наличие стабилизации внутри корпуса, заимствованной у X100VI

Компания Fujifilm официально объявила о проведении нового X Summit 12 июня, где, по слухам, покажут следующую модель из серии X-E — X-E5. Это событие совпадает по времени с предыдущими утечками, которые говорили о возможном запуске камеры в этот период. Ожидается, что устройство будет использовать тот же сенсор и процессор, что и флагманский X100VI, а значит, получит поддержку стабилизации изображения внутри корпуса (IBIS).





По данным Fuji Rumors, вероятность наличия IBIS в X-E5 составляет 99%. Предполагается, что это будет та же система, что и в X100VI: пятиосевая оптическая стабилизация с компенсацией до шести ступеней. Это станет важным шагом вперёд для серии X-E, которая ранее не имела такой функции, в отличие от более дорогих X-T и X100-моделей.

Однако добавление IBIS может повлиять на цену и дизайн. По аналогии с другими сериями, например X-T50, стоимость новой камеры может вырасти на несколько сотен долларов. Если X-E4 стартовал с отметки $849.95, то X-E5, скорее всего, превысит $1000, переместившись в категорию mid-tier. Также есть риск увеличения размеров корпуса, чтобы вместить механизм стабилизации.

Есть и другие опасения: производитель может сократить бюджет в других частях конструкции — например, упростить интерфейс управления или использовать менее прочные материалы. Это поможет частично контролировать рост цены, но может разочаровать тех, кто любил минималистичный и лёгкий подход к дизайну.

Добавление IBIS в X-E5 — долгожданное обновление, которое ставит камеру в один ряд с конкурентами вроде Sony A6700 и Ricoh GR III. Это говорит о том, что Fujifilm продолжает совершенствовать свои компактные модели, делая их более универсальными как для фото, так и для видео. А значит, даже если цена немного вырастет, такие изменения могут оправдать ожидания тех, кто ждал этого давно.