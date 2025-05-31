Слухи о камерах указывают на сохранение тройного модуля с датчиками по 50 МП

В Сети появились новые подробности о будущем флагмане Xiaomi — смартфоне Xiaomi 16. По информации, просочившейся с китайского сайта Weibo, новинка получит аналогичный предыдущей модели дизайн основной камеры и, вероятно, такие же датчики: 50-мегапиксельный основной модуль (1/1.3”), 50 МП ультраширик и 50 МП телеобъектив.

Аппаратная платформа обещает стать более мощной. Ожидается, что устройство будет оснащено новым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, который покажут в сентябре на Snapdragon Summit. По прогнозам, его GPU станет быстрее на 30%, а производительность CPU увеличится на 25% по сравнению с текущим поколением. Это должно положительно сказаться как на играх, так и на повседневных задачах.

Ещё одним важным изменением может стать аккумулятор. Если у Xiaomi 15 он составлял 5240 мА·ч, то у следующего поколения ёмкость поднимется до 6500 мА·ч или даже выше. Это сделает устройство одной из самых автономных моделей на рынке, особенно при работе на энергоэффективном чипе.

Со стороны программного обеспечения, смартфон должен выйти с HyperOS 3 на базе Android 16. Это говорит о продвинутых возможностях системы, включая улучшенную интеграцию между компонентами и работу с ИИ-функциями.

Дата релиза для Китая пока указана как сентябрь 2025 года. Глобальный запуск, скорее всего, состоится позже — ориентировочно в начале 2026 года. Хотя официального подтверждения от компании пока нет, сам факт утечки с Weibo и активное участие Qualcomm в подготовке нового SoC говорят о близости анонса.

Xiaomi продолжает развивать линейку флагманов, делая ставку на мощные камеры, долгий срок службы от батареи и современную платформу. А значит, если вы планируете обновить свой смартфон, следите за новостями — возможно, следующее поколение принесёт именно то, чего вам не хватало.