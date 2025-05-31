Новые точки доступа обещают высокую скорость и улучшенное покрытие без лишних затрат

Компания Nokia анонсировала новую линейку оборудования для домашних сетей — Beacon 9 и Beacon 4. Эти устройства созданы как решение для тех, кто хочет получить преимущества Wi-Fi 7, но не готов переплачивать за флагманские маршрутизаторы.

Beacon 9 — это двухдиапазонный маршрутизатор (2.4 ГГц и 5 ГГц), который поддерживает ширину каналов до 320 МГц, что позволяет достичь скорости до нескольких гигабит в секунду. Он выпускается в компактном вертикальном корпусе, который занимает меньше места, чем традиционные «башенные» системы, например, Netgear Orbi 770. В свою очередь, Beacon 4 — более простой вариант: он тоже двухдиапазонный, но без поддержки широких каналов и с максимальной скоростью до 3.6 Гб/с благодаря 2x2 MIMO-антеннам.

Оба устройства предназначены для использования в качестве точки доступа или в составе mesh-сети из нескольких устройств. Управление осуществляется через фирменное приложение Nokia.

Сетевые порты также заслуживают внимания: один WAN-порт поддерживает скорость до 2.5 Гб/с, а два LAN-порта — до 1 Гб/с. Это делает их совместимыми с большинством современных провайдерских подключений и домашних ПК.

Beacon 9 и 4 уже доступны поставщикам интернет-услуг как оборудование CPE (Customer Premises Equipment), то есть как часть пакетного предложения при подключении нового абонента. Это значит, что в ближайшее время эти маршрутизаторы могут появиться у пользователей вместе с новыми тарифами провайдеров.

Хотя оба устройства не поддерживают 6 ГГц диапазон Wi-Fi 7, они предлагают современное железо по доступной цене. А значит, даже если вы не собираетесь покупать топовый роутер самостоятельно, ваш новый домашний интернет может работать именно на одном из этих чипов.

Это важный шаг для массового внедрения Wi-Fi 7 в повседневные дома и офисы. И хотя полный потенциал новой спецификации пока не раскрыт полностью, такие решения говорят о том, что будущее беспроводных сетей становится доступным здесь и сейчас.