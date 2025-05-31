Новинка предлагает компактный дизайн, мировое время и автокалендарь до 2099 года

Компания Casio официально начала продажи новой линейки бюджетных цифровых часов — LF-30W. В США они доступны по цене $29.95 в четырёх цветах: чёрном, пыльно-синем, зелёном и off-white. Несмотря на скромную стоимость, часы предлагают широкий набор функций, которые обычно встречаются в более дорогих моделях.

Все модели серии LF-30W выполнены в одинаковом минималистичном стилe. Корпус из смолы имеет размеры 37.8 x 33.7 x 8.6 мм и весит всего 23 грамма. Это делает их удобными как для повседневного использования, так и для ношения людьми, предпочитающими лёгкие и ненавязчивые аксессуары. Лицевая панель квадратной формы дополнена графикой с картой мира, а ремешок изготовлен из биоосновы, что говорит о внимании к экологичным материалам.

Функционал также впечатляет для своей цены. Часы поддерживают 31 часовой пояс (48 городов), секундомер с точностью до 1/100 секунды, таймер обратного отсчёта до 24 часов, пять ежедневных будильников и светодиодную подсветку янтарного цвета. Также реализована функция одновременного отображения времени в четырёх городах и автоматический календарь, работающий до 2099 года.

Питание осуществляется от батарейки CR1616, заявленный срок службы которой составляет три года. Защита от воды минимальна — только против брызг, поэтому плавать в них не рекомендуется.

Интересно, что эти часы предлагаются почти по той же цене, что и Casio AE1000W-5AV, но имеют более современный и компактный вид. Пока они доступны только в США, где некоторые розничные сети, вроде Amazon, выставили ценник выше — $89 вместо $30. Однако это не должно отпугнуть тех, кто ищет недорогие, но функциональные часы.

LF-30W подходит как для повседневного использования, так и в качестве подарка. Они сочетают практичность, долговечность и базовые функции, которые могут пригодиться в учебе, работе или путешествиях. И хотя это не спортивные или умные часы, для тех, кто ценит простоту и надёжность, LF-30W может стать отличным выбором.