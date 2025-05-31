DLC Crypt of Perpetual Darkness предлагает тёмное и сложное испытание для опытных игроков

Компания Avalon Hill продолжает развитие настольной ролевой игры *HeroQuest*, представив подробности нового дополнения — *Crypt of Perpetual Darkness*. Это расширение создаётся в сотрудничестве с актёром и заядлым игроком в настольные ролевые игры Джо Манганьелло, который известен своими драматическими партиями за игровым столом. Несмотря на то, что он ассоциируется в первую очередь с D&D, свою любовь к *HeroQuest* он выразил ещё в детстве. Теперь же он помогает вернуть игру к её истокам, добавляя новые испытания и уникальных персонажей.

Дополнение отличается мрачным стилем оформления: коробка выполнена в чёрно-золотых тонах, но с ярко-зелёными акцентами, напоминающими обложки альбомов хеви-металлических групп. Карты тоже оформлены необычно — они больше похожи на произведения искусства, чем на стандартные игровые элементы.

С точки зрения механики, *Crypt of Perpetуal Darkness* — это одно из самых сложных приключений в истории серии. Оно предназначено в первую очередь для опытных игроков, хотя разработчики предлагают использовать домашние правила, чтобы сделать его доступнее для новичков. Например, можно давать игрокам 100 золотых в начале игры или возвращать зелья в ротацию после каждого боя. Джо подчеркнул, что когда игроки боятся — значит, им не безразличен исход их кампании.

Внутри пакета — десять новых квестов, высококачественная миниатюра злобного дракона, восемь чёрных игральных костей, блокнот с листами персонажей, двадцать украшенных фольгой карт и два набора тайлов для построения локаций. Особую атмосферу дополняют скрытые отсылки из жизни самого Манганьелло: враг Bubelexia назван в честь его собаки Bubbles, персонаж Vander — в честь эльфа, созданного его братом, а трактирщица Toni — в честь женщины из любимого сэндвич-бара в Питтсбурге.

Это не просто набор новых задач. Это полноценное погружение в мир, где каждый шаг важен, а каждая история — личная. И если вы только начинаете свой путь в *HeroQuest*, стоит обратиться сначала к обновлённому стартовому набору *First Light*, прежде чем соваться в вечную тьму. Но если вы готовы к настоящему испытанию — ваш путь лежит в могильник.