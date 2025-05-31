Новинка может составить конкуренцию Roborock и iRobot, несмотря на отсутствие официального анонса

Судя по утечке, DJI, известная своими дронами и камерами, всё же работает над первым в своей истории роботом-пылесосом — DJI Romo. Несмотря на то, что компания ранее никак не комментировала этот проект, в Сети появились изображения устройства и его док-станции, опубликованные в Китае и затем перешедшие в международное пространство через социальные сети.

На основе фотографий можно предположить, что устройство оснащено двумя комплектами щёток, один из которых, возможно, выдвижной. Также упоминается система автоматического обхода препятствий, которая выглядит стандартной для современных моделей. Важной деталью стало использование 6DoF-датчиков (шестистепенной свободы), что указывает на продвинутую систему навигации — аналогичную той, что применяется у Roborock QRevo Curv.

Ещё одной интересной чертой станет поддержка функции автоматической мойки и сушки — так называемая self-washing станция, позволяющая минимизировать участие человека в процессе уборки. Это говорит о том, что DJI стремится создать не просто базовый пылесос, а полноценного помощника, способного работать почти автономно.

Внешне устройство напоминает решения, которые уже есть на рынке: плоский круглый корпус, центральная щётка и док-станция, похожая на те, что используются у конкурентов. Однако точные технические характеристики, программное обеспечение и сроки запуска остаются неизвестными.

Стоит отметить, что DJI уже давно пробует себя в новых категориях — от экшен-камер до профессиональных решений для видеозаписи. Теперь, судя по всему, пришла очередь бытовой техники. И если компания действительно представит свой первый робот-пылесос, он может стать серьёзным игроком на рынке, где уже давно господствуют iRobot и Roborock.

Это ещё не официальный анонс, но явный сигнал — DJI не собирается останавливаться на дронах. Она движется вперёд, за границы привычных категорий, и её новый продукт может изменить правила даже в такой, казалось бы, далёкой нише.