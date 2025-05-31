Бюджетные беспроводные наушники с поддержкой LDAC и 45-миллисекундной задержкой для игр

Компания Realme официально представила новую модель полностью беспроводных наушников — Buds T200. Это доступное решение, ориентированное на пользователей, которые хотят получить качественный звук, шумоподавление и длительное время автономной работы без переплат.

Новинка дебютировала в Китае по цене 129 юаней (~$18), что делает их одним из самых бюджетных вариантов на рынке. Главная особенность — заявленное время работы до 50 часов в сумме с кейсом, что выделяет их среди конкурентов в этом сегменте. Внутри — 12.4-мм титановое покрытие драйвера и большая катушечная конструкция, обеспечивающая широкий диапазон звучания. Поддержка кодека LDAC позволяет передавать аудио в качестве Hi-Res, о чём говорит и сам производитель: наушники получили сертификат Hi-Res Gold Label.

Шумоподавление в Buds T200 способно снижать внешние помехи до 32 дБ. Этот показатель немного уступает таким устройствам, как OnePlus Buds 4, но учитывая разницу в цене, это достойный результат. Также присутствует режим с низкой задержкой — всего 45 мс, что особенно важно для геймеров, использующих наушники со смартфонами или портативными консолями.

Среди других возможностей — технология улучшения качества голосовых вызовов при помощи ИИ, защита от пыли и воды по стандарту IP55, а также Bluetooth 5.4. Пока не ясно, поддерживают ли они LE Audio, но уже сейчас можно говорить об актуальном уровне оснащения.

Цветовая гамма включает четыре варианта: зелёный, чёрный, белый и фиолетовый. Продажи стартуют 29 мая в Китае. Официальной информации о международном релизе пока нет, но учитывая стратегию компании, такие наушники могут появиться за пределами страны в ближайшие месяцы.

Realme Buds T200 — это пример того, как бюджетные устройства могут предлагать функции, ранее доступные только в более дорогих категориях. И если вам нужен компактный, практичный и долгий спутник на каждый день, то эти наушники могут стать отличным выбором.