Разработчики предупреждают о возможных просадках FPS при запуске игры

Незадолго до выхода Elden Ring Nightreign на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, Bandai Namco и FromSoftware опубликовали патч-ноты для обновления 1.01, которое выйдет одновременно с игрой. Обновление затрагивает несколько аспектов: улучшена работа с персонажами, отредактирован саундтрек, тексты и баланс. Также добавлены новые элементы сюжета и исправлены неизвестные ошибки.

Однако вместе с этим разработчики предупредили пользователей ПК: владельцы самых современных видеокарт могут столкнуться с просадками частоты кадров. Причём проблема может проявляться даже при высоких настройках графики. В качестве временного решения советуют понижать качество графики до Medium или Low либо снижать разрешение, чтобы стабилизировать работу.

Хотя в официальном заявлении не указано, какие именно GPU вызывают трудности, есть основания полагать, что речь идёт о новом поколении — видеокартах серии NVIDIA RTX 50. Один из рецензентов отметил, что на RTX 4080 проблем не возникало за более чем 30 часов игры. Это наводит на мысль, что проблема связана именно с новыми драйверами или особенностями взаимодействия движка с последними чипами.

Сейчас команда продолжает исследование ситуации. Пока рано говорить о причинах — то ли это особенность оптимизации, то ли временное несоответствие между API и оборудованием. Но если вы планируете запускать игру на флагманской видеокарте нового поколения, возможно, стоит подождать первых патчей, прежде чем начинать свой путь по Земле Ночного Царства.

Игры такого масштаба требуют тонкой настройки, а иногда и дополнительной работы с кодом. И хотя сама игра обещает быть впечатляющим продолжением вселенной, её запуск напоминает начало долгого пути — где первый шаг важен, но не всегда самый гладкий.