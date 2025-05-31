Отказ от общей кэш-памяти позволил снизить энергопотребление при слабой нагрузке

В рамках разработки своего первого фирменного флагманского чипа XRING O1 компания Xiaomi сделала ряд важных решений, которые определили баланс между производительностью и энергоэффективностью. Как выяснил YouTube-канал Geekerwan, в основе нового SoC не предусмотрено наличие единого кэша уровня SLC (System Level Cache), что встречается во многих современных мобильных процессорах. Вместо этого инженеры сосредоточились на увеличении объёмов L3-кэша для CPU, L2 — для GPU и NPU.





Так, 10-ядерный процессор, построенный на архитектуре ARM с ядрами Cortex-X925 и A725, получил 16 ГБ L3-кэша. Каждое мощное ядро X925 имеет 2 ГБ L2, каждое среднее A725 — 1 ГБ, а маленькие A520 — по 512 МБ. Для графической части — 16-ядерного Immortalis-G925 — выделено 4 ГБ L2-кэша, а нейропроцессору досталось 10 ГБ собственной памяти.

Такой подход, по мнению аналитиков, мог частично компенсировать отсутствие SLC, особенно в задачах, где требуется быстрый доступ к данным. Хотя в некоторых тестах, таких как AnTuTu, результаты оказались ниже заявленных на 13%, это всё равно делает XRING O1 серьёзным конкурентом для других флагманских чипов, включая Google Tensor и Huawei Kirin.

При этом отказ от SLC дал преимущество в энергоэффективности. В условиях лёгкой нагрузки, когда устройство просто ждёт команд или выполняет фоновые задачи, такой дизайн позволяет экономить заряд, избегая лишнего потребления.

Хотя точные цифры производительности говорят о том, что XRING O1 немного уступает Snapdragon 8 Elite в многоядерном тесте Geekbench 6, этот пробел невелик. А значит, Xiaomi удалось создать чип, который может конкурировать на равных, даже без общего кэша. Возможно, именно такие решения станут основой будущих мобильных SoC, где важна не только скорость, но и умение работать экономно.