Физические размеры разъёма останутся теми же, что и у предыдущих поколений

Согласно данным из недавно утекшего документа NBD, сокет LGA1954, предназначенный для новых процессоров Intel Nova Lake, будет иметь те же габариты, что и предыдущие платформы — 45 x 37.5 мм. Это значит, что владельцы старых систем смогут использовать свои CPU-кулеры без необходимости их замены. Однако материнскую плату всё же придётся менять, так как сам сокет несовместим с более ранними чипсетами.

Nova Lake станет важным этапом в развитии архитектуры Intel. Он принесёт гибридный дизайн, впервые преодолеет отметку в 50 ядер и может получить до 52 вычислительных блоков: 16 P-Cores (Coyote Cove), 32 E-Cores (Arctic Wolf) и 4 LPE-Cores. Это серьёзное обновление по сравнению с текущим флагманом Arrow Lake-S Core Ultra 9 285K, который предлагает всего 24 ядра.

Процессор будет построен на техпроцессе 14A с использованием 3D-кэша и мультитайлового дизайна. Ожидается, что некоторые версии могут получить технологию Foveros Direct, аналогичную решению X3D от AMD. Также сообщается, что часть компонентов будет изготовлена на 2 нм технологии TSMC.

Это говорит о том, что Intel делает ставку на трёхмерную интеграцию и плотность вычислений, пытаясь догнать конкурента. Хотя официальный анонс намечен на следующий год, уже сейчас становится понятно, что новое поколение процессоров потребует не только обновления материнской платы, но и нового подхода к сборке систем.

Если информация подтвердится, то пользователи получат возможность модернизировать системы с минимальными затратами на охлаждение, сохранив при этом инвестиции в железо. А это редкость в мире высоких технологий, где каждое поколение обычно требует полной замены оборудования.