Новый уровень масштаба и производительности в серверных системах.

Фотография, опубликованная инсайдером HXL, показывает массивный сокет LGA9324, который будет использоваться для новой линейки процессоров Xeon Diamond Rapids.

На изображении виден сокет с 9324 основными контактами, а с учётом диагностических пинов общее число может превысить 10 000. Эта платформа станет частью экосистемы Oak Stream, которая призвана заменить текущую линейку Granite Rapids. По данным из источников, семейство Diamond Rapids разделено на две подгруппы: высокопроизводительные AP-версии, похожие на Xeon 6900P, и менее требовательные SP-модели, возможно, с меньшим количеством контактов и функций.

Текущая платформа LGA7529 уже поддерживает до 128 ядер, 12 каналов DDR5 и тепловой пакет до 500 Вт. Увеличение количества выводов на 30% позволяет предположить, что новые Xeon смогут работать с ещё большим числом ядер, дополнительными линиями связи и, возможно, более высоким уровнем TDP, чтобы удовлетворять требованиям современных ИИ-систем и дата-центров.

Процессоры будут выпускаться по технологии Intel 18A. Серийное производство ожидается к концу 2025 или началу 2026 года.