Intel обновила драйвер Mesa с упоминанием новых GPU Arc Xe2 Battlemage

На прошлой неделе в обновлении драйвера Intel для Linux под названием Mesa были замечены новые идентификаторы устройств — 0xe220, 0xe221, 0xe222 и 0xe223. Это вызвало интерес со стороны экспертов, поскольку они могут указывать на появление новых графических процессоров из линейки Arc Xe2 Battlemage.

Эти ID пока не связаны с уже представленными профессиональными видеокартами B570 и B580, а также с недавно анонсированными моделями ARC Pro B60. Скорее всего, речь идёт о более мощных версиях чипов, которые Intel планирует выпустить позже в этом году. В частности, это может быть намёк на скорое появление модели Arc B770, о которой ранее говорили на выставке Computex 2025.

Ранее в январе инсайдеры сообщали, что разработка одного из геймерских проектов на базе BMG-G31 была остановлена, но теперь появилась информация, что выпуск игровых видеокарт на этой архитектуре всё же продолжается. По слухам, массовые поставки начнутся в четвёртом квартале 2025 года, возможно, в рамках мероприятия Intel Innovation.

Кроме того, стало известно, что следующая архитектура — Xe3 (Celestial) — уже проходит стадию предварительного тестирования. Это говорит о том, что Battlemage — лишь один из этапов в развитии графических технологий Intel, который готовит почву для ещё более совершенных решений в будущем.

Стоит отметить, что Intel активно взаимодействует с сообществом и разработчиками. Обновления драйверов, такие как текущее в Mesa, позволяют заранее увидеть намёки на то, какие устройства будут поддерживаться в ближайших релизах.