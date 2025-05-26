В рамках Sins of the Horadrim появятся Escalating Nightmares, обновлённые аффиксы, а также Horadric Spellcraft для персонализации способностей

Blizzard продолжает развивать Diablo IV. В девятом сезоне, который стартует в мае 2025 года, игроков ждёт новый этап развития контента. Начиная с 27 мая, доступ к PTR-версии обновления 2.3.0 откроется всем желающим протестировать изменения до официального запуска.

Среди главных новинок — Escalating Nightmares, серия из трёх подземелий, где каждый уровень усложняется за счёт накопленных аффиксов. Пройдя все три, можно будет сразиться с Exalted Astaroth — улучшенной версией старого босса. Для входа в этот режим потребуются Escalation Sigils, которые находятся в Horadric Strongrooms. Эти мини-подземелья дают не только шанс на награды, но и Horadric Attunement, которым можно обмениваться на бонусы. Каждый Strongroom предлагает выбор между разными испытаниями, что добавляет разнообразия.

Ещё одна важная деталь — Horadric Spellcraft, система создания собственных заклинаний. Она работает так: игрок выбирает Catalyst (базовая способность), затем усиливает её через Infusions (изменение элемента) и Arcana (дополнительные эффекты). Это похоже на то, как раньше работали Seasonal Mods, только теперь акцент сделан на гибкости и экспериментах. Особенно интересно будет тем, кто любит создавать уникальные билды и пробовать себя в роли «мастера магии».

Также изменятся сами подземелья. Теперь после прохождения Nightmare Dungeon можно сразу же активировать Nightmare Sigil внутри, чтобы пройти его снова с другими условиями. То есть, не нужно выходить и снова заходить. А ещё добавили новые аффиксы, которые будут доступны как в сезонных, так и в вечных подземельях. Это должно сделать игру чуть более динамичной, особенно если хочешь получить больше контроля над сложностью и типами врагов.