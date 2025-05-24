Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Geometric Future представила на Computex 2025 новые корпуса, блоки питания и СВО
На стенде Geometric Future показали Model 9 с необычным дизайном, моторизованным включателем и поддержкой нескольких радиаторов.

Geometric Future на Computex 2025 показала сразу несколько новых продуктов. В центре внимания — Model 9, корпус, который кардинально отличается от предыдущих версий.

Модель рассчитана на установку четырёх радиаторов: один 420 мм, два по 360 мм и один 140 мм. Также внутри можно разместить до трёх вентиляторов 140 мм. Особенность — моторизованная кнопка питания, которая активируется при приближении.

Ещё одна новинка — Model 3 Max, более компактный вариант, созданный на основе Model 5. Он принимает матплаты формата microATX, видеокарты длиной до 435 мм, один 360-миллиметровый водоблок и до восьми вентиляторов 120 мм. Для владельцев тяжёлых GPU предусмотрели GPU-скобу против проседанияе. Цветовые версии — белый с чёрным, чёрный с зелёными акцентами и чёрный с жёлтыми вставками.

Eskimo Plus 420 и Eskimo Ultra 420 AIO получили вентиляторы Squama 2503-14030, толщиной 30 мм, с производительностью 105 CFM и уровнем шума до 39 дБ(A). Ultra-версия дополнительно оснащена 2.73-дюймовым экраном 320x320 на водоблоке, где можно выводить данные о температуре, частотах или даже менять картинку.

Также добавили двойное ARGB-кольцо и рамочную конструкцию между вентиляторами, чтобы всё светилось равномерно и без лишних проводов. В линейке PSUs показали новые Platinum-блоки питания в 12 и 14 см, с полной модульностью, японскими конденсаторами и MTBF 100,000 часов.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#geometric future
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия строит новый уникальный мост через Обь
6
В Киргизии стартовал крупнейший транспортный проект со времен СССР
1
Цифровой двойник леса выявил в Пермском крае более 40% неучтенной государством древесины
1
Мод DreamPunk 3.1.1 выводит графику Cyberpunk 2077 на новый уровень
+
«Уралвагонзавод» впервые показал за рубежом боевой модуль «Охотник»
+
Минюст Германии призвала рассмотреть возможность запрета партии АдГ
2
Сюжетная кампания Call of Duty: Modern Warfare II (2022) взломана - игра уже на торрентах
4
Энтузиасты начали создавать собственные кабели питания для GeForce RTX 4090 с защитой от плавления
8
МТЗ в начале июня впервые представит свой мощный трактор BELARUS 5425
+
Эксперты назвали основные признаки наличия шпионского ПО на телефоне
+
Флагманский чип Xiaomi должен составить конкуренцию Snapdragon 8 Elite
+
ЕС восстановит пошлины на сельскохозяйственную продукцию из Украины
+
Россия в апреле поставила в Китай алюминия на рекордную сумму
3
Китай возродил американскую разработку середины XX века для полетов на скорости до 16 махов
+
TNI: Россия и Китай способны обнаруживать стелс-истребители F-35
+
Мышь Pulsar Feinman F01 выпустят в фирменных цветах Noctua и со встроенным вентилятором
+
ViewSonic выпустила 27-дюймовый QD-OLED-монитор XG273-4K-OLED с разрешением 4K и частотой 240 Гц
+
В Общественной палате предложили запретить в России бытовой майнинг
3
Энтузиаст создал кабель питания с предохранителями для GeForce RTX 4090
1
MWM: Ракета Р-37М позволит ВКС РФ перехватывать эскадрильи самолётов противника и рои беспилотников
+

Популярные статьи

Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
116
Почему в Санкт-Петербурге 80 лет не могут построить мост через Неву
6
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
23
В России начнутся продажи 8-сильного микроавтомобиля Fiat Topolino с возможностью ездить без дверей
19
Играю в эксклюзивный Killzone 2 в 2025 году — как игровая индустрия изменилась за 15 лет
6
За какие дополнительные автомобильные опции абсолютно бесполезно переплачивать при покупке машины
6
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
1
8 нюансов, на которые нужно обратить внимание при выборе автомобильного видеорегистратора
2

Сейчас обсуждают

ebatoryi
14:30
европа пойдёт войной сюда.Лично я думаю,это будет блицкриг,с трёх точек одновременно.Думаю это будет финляндия,румыния и литва.
Финляндия заявила о нарушении своего воздушного пространства военными самолётами РФ
Юрий Филатов
14:25
Хороший антикриз... В рабочих задачах, новые технологии .. Но блин... Если смотреть прямо и не моргая, и на игры, без фейковых кадров, то лучше взять подешевевшие топ прошлых 2х! поколений 6800, 7700...
В синтетических тестах GeForce RTX 5060 оказалась до 44% производительнее GeForce RTX 4060
Василий Масьянов
14:24
Лучшие это на мой взгляд pentium 4 2000, который был мой первый пк, был в разгоне до 2800-3000 мгц! Это на 50% относительно стока. И так проработал несколько лет, пока был продан. И второй: i7 8700k, ...
ТОП-7 самых удачных процессоров Intel в XXI веке
Dark_Cloud
14:21
Фанатикам куртки приввзли +20% к обрезку 4060, они уже ссутся от счастья а оказывается, можно было еще +300% получить - нужно всего лишь не брать 8гб огрызки
AMD заявляет, что RX 9060 XT с 8 ГБ будет достаточно большинству игроков
ebatoryi
14:16
да племя натравят,их не просто поколоть,они появились,выстрелили и ушли-их нет,этих племён фактически,но затерзать они могут,своего врага.А орешник он секретный и им только в крайнем случае будут бить...
Новый французский авианосец вооружат устаревшими истребителями Rafale
Dark_Cloud
14:11
Хорошая теория - жаль только, что неправильная. https://www.youtube.com/watch?v=C0_4aCiORzE 8 гигов для FHD разрешения не хватает уже сейчас. И это проблема не разработчиков, а того, кто это купит.
В первых обзорах видеокарта GeForce RTX 5060 была названа устаревшей
Юрий Филатов
14:05
Странно. В графиках есть 6600хт но не у 6800хт! А ведь 6800хт выдает производительность 5060ти 16гб, стоит на 10к дешевле и есть всего на 60 Вт больше!
В синтетических тестах GeForce RTX 5060 оказалась до 44% производительнее GeForce RTX 4060
Кызахстанчево
14:03
полнвый сирьйоз активирован. ниверишь не?
Финляндия заявила о нарушении своего воздушного пространства военными самолётами РФ
Dark_Cloud
14:00
Красного фанатика окончательно порвало? Какой майнинг, болезный? Сейчас нет никакого майнинга, сейчас нет никакого дефицита памяти, АМД прекрасно выпускает ТАКУЮ ЖЕ карту с вдвое увеличенным объемом в...
В AMD в защиту RX 9060 XT на 8 ГБ заявили, что большинству пользователей не нужно больше памяти
AlAmmo
13:58
xx60 подсерия всегда только для FHD разрешения в актуальных играх на момент выхода карточки +3-4 года, 8 гигов для этого всегда должно хватить, если не хватает, это проблема разработчиков игр, которые...
В первых обзорах видеокарта GeForce RTX 5060 была названа устаревшей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем