На стенде Geometric Future показали Model 9 с необычным дизайном, моторизованным включателем и поддержкой нескольких радиаторов.

Geometric Future на Computex 2025 показала сразу несколько новых продуктов. В центре внимания — Model 9, корпус, который кардинально отличается от предыдущих версий.

Модель рассчитана на установку четырёх радиаторов: один 420 мм, два по 360 мм и один 140 мм. Также внутри можно разместить до трёх вентиляторов 140 мм. Особенность — моторизованная кнопка питания, которая активируется при приближении.

Ещё одна новинка — Model 3 Max, более компактный вариант, созданный на основе Model 5. Он принимает матплаты формата microATX, видеокарты длиной до 435 мм, один 360-миллиметровый водоблок и до восьми вентиляторов 120 мм. Для владельцев тяжёлых GPU предусмотрели GPU-скобу против проседанияе. Цветовые версии — белый с чёрным, чёрный с зелёными акцентами и чёрный с жёлтыми вставками.

Eskimo Plus 420 и Eskimo Ultra 420 AIO получили вентиляторы Squama 2503-14030, толщиной 30 мм, с производительностью 105 CFM и уровнем шума до 39 дБ(A). Ultra-версия дополнительно оснащена 2.73-дюймовым экраном 320x320 на водоблоке, где можно выводить данные о температуре, частотах или даже менять картинку.

Также добавили двойное ARGB-кольцо и рамочную конструкцию между вентиляторами, чтобы всё светилось равномерно и без лишних проводов. В линейке PSUs показали новые Platinum-блоки питания в 12 и 14 см, с полной модульностью, японскими конденсаторами и MTBF 100,000 часов.