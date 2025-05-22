Новый флагманский планшет от Xiaomi с 14-дюймовым OLED и собственным чипом Xring O1 оценили в почти $700 за экран, если что-то пойдёт не так

Xiaomi готовится представить свой новый флагманский планшет Pad 7 Ultra, который может стать одним из самых заметных конкурентов для iPad Pro. Устройство получит 14-дюймовый OLED-экран, что больше, чем у 13-дюймовой новинки Apple, а также собственный процессор Xring O1, разработанный внутри компании. Это делает его уникальным — такой чип пока не встречается ни в одном другом потребительском устройстве.

Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Pad 7 Ultra создан с намерением занять вершину рейтинга по качеству экрана. Панель обещает высокий уровень яркости, глубокие чёрные тона и широкий цветовой охват, сравнимый с тем, как это реализовано в iPad Pro M4. Но всё это имеет свою цену. По данным источника, стоимость деталей самого устройства уже перевалила за 2000 юаней (~$278), а вот ремонт экрана вне гарантии может потянуть на 5000 юаней (~$695). Это даже выше, чем у некоторых моделей Apple.

Если смотреть на рынок в целом, то OLED в планшетах становится нормой. Samsung, Apple и теперь Xiaomi активно используют этот тип матриц, чтобы улучшить восприятие контента. Но пока мало кто говорит о том, сколько будет стоить их обслуживание, если что-то сломается. И Pad 7 Ultra — первый пример, когда стоимость ремонта становится почти половиной от цены всего устройства. То есть, не просто технический прогресс, а ещё и финансовый риск.