MediaTek сталкивается с трудностями в попытке выйти на рынок Windows-ноутбуков — ни один крупный производитель не проявляет интереса к её чипам, включая 3-нм Kompanio Ultra 910

MediaTek продолжает укреплять свои позиции в мобильной индустрии, особенно после недавнего анонса своих 3-нанометровых процессоров. Однако при попытке проникнуть в сферу Windows-ноутбуков компания сталкивается с серьёзными препятствиями. Несмотря на то, что её топовые SoC уже используются в Chromebook'ах и могут потянуть современные задачи, ни один из крупных брендов не планирует использовать чипы MediaTek в своих портативных ПК. Даже презентация на Computex 2025 не помогла изменить ситуацию.

Один из ключевых продуктов — Kompanio Ultra 910, построенный на TSMC N3B (второе поколение 3-нанометрового техпроцесса). По характеристикам он подходит даже для Windows-устройств. Имеет достаточную производительность, энергоэффективность и функционал, чтобы конкурировать с решениями Qualcomm. Но ни одна из компаний, включая Microsoft, не рассматривает его как возможный вариант. Причин пока не раскрыто, но источники отмечают, что между Microsoft и MediaTek нет прочного партнёрства, которое могло бы помочь продвинуть эти чипы дальше.

При этом Qualcomm остаётся единственным поставщиком ARM-чипов для Windows. Её Snapdragon 8cx и X Elite доминируют в этом сегменте, хотя и не без недостатков. Например, не все приложения оптимизированы под эту архитектуру. Но всё равно именно она задаёт тон в этой нише, оставляя MediaTek за бортом. Хотя, если сравнивать мощность и эффективность, то Ultra 910 мог бы стать хорошей альтернативой, особенно в условиях ограниченного бюджета или высоких требований к автономности.

В интервью, проведённом WinFuture с сотрудниками MediaTek, стало ясно — никаких перспективных переговоров с корпорацией Баллмера-Наделлы нет. То есть, даже если кто-то захочет сделать Windows-ноутбук на базе MediaTek, шанс, что это получит официальную поддержку, невелик. Особенно если ты не Apple, которая делает своё железо под свою систему.