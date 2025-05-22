Новые видеокарты от Palit: от стильного дизайна до водяного охлаждения и необычных решений вроде LYNK+ AIO.

На стенде Palit в рамках выставки Computex 2025 можно было увидеть несколько интересных решений для линейки GeForce RTX 50. Среди них — GameRock Diamond Edition, который стал ответом на просьбы фанатов серии, а также RTX 5090 Tornado с похожим на Founders Edition подходом к охлаждению. Ещё одна новинка — обновлённая версия LYNK+ AIO, которая предполагает использование водяного охлаждения внутри самой видеокарты.

Серия GameRock уже известна своими яркими решениями. В этот раз бренд показал концепт Diamond Edition, где вместо стандартного оформления — белый кожух с рисунком в виде бриллиантов. Всё это дополнено RGB-подсветкой спереди и белым покрытием на обратной пластине. По заявлению компании, они шли навстречу фанатам, которые просили именно такой вариант после выхода предыдущих версий.

Вторая важная новинка — RTX 5090 Tornado. У этой модели два вентилятора спереди и система отвода тепла через заднюю часть, как у Founders Edition. Но при этом корпус полностью металлический, а конструкция позволяет выводить воздух в разных направлениях. Длина 300 мм, потребление до 600 Вт, что тоже говорит о высоком уровне производительности.

LYNK+ AIO не совсем то, что мы видели ранее, но очень похоже на решение от NVIDIA. Устройство выполнено в формате двухслотового водоблока с быстросъёмными разъёмами, которые крепятся поворотом ключа. Такое исполнение уже использовали на RTX 4090, но до сих пор его не доводили до полноценного выпуска. Возможно, сейчас ситуация изменится.