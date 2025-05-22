Новые видеокарты PowerColor Radeon RX 9060 XT с доступной и премиальной версиями

На Computex 2025 PowerColor представила свои новые видеокарты на базе Radeon RX 9060 XT. Это не просто обновление прошлых поколений, а попытка предложить пользователям разные уровни сборки, охлаждения и подсветки. В продажу они должны поступить уже 5 июня.

Самая простая модель — Reaper. У неё минималистичный дизайн, нет лишних украшений, только самое необходимое. Но даже так она стоит $299 за 8 ГБ или $349 за 16 ГБ версию. По сравнению с конкурентами это вписывается в средний уровень цен. Оба варианта потребляют 180 Вт, но используют только один 8-пиновый PCIe разъём.

Интересно, что компания не стала усложнять питание. Даже у топовых моделей, например Hellhound и её белой версии Spectral White, всё равно один разъём питания. Хотя эти карты имеют трёхвентиляторное охлаждение, алюминиевый радиатор и подсветку на чипах.

Ещё одна особенность — Dual-BIOS. С его помощью можно переключаться между режимами: разгоном и экономией энергии. Например, в первом случае карта работает на полной скорости, во втором — вентиляторы почти не шумят, а система снижает обороты. Также добавили LED-переключатель, чтобы включать и выключать RGB-подсветку без лишнего софта.

С 8 ГБ памяти будет лишь обычная Hellhound, а вот 16 ГБ будет в двух исполнениях: стандартном и Spectral White.



