Новый процессор MediaTek Dimensity 9400e демонстрирует превосходство над Snapdragon 8s Gen 4 в официальных тестах, показывая на 28% лучшую графическую производительность

MediaTek сообщила, что Dimensity 9400e набрала около 8000 баллов в многоядерном тесте Geekbench 6.2. Это больше, чем у Snapdragon 8s Gen 4, который обычно останавливается около 7300 пунктов. То есть, по многопоточности, новинка MediaTek явно выигрывает. Хотя точных данных по одному ядру пока нет, но, судя по всему, там тоже можно ждать преимущества.

Ещё интереснее ситуация с графикой. В GFXBench при разрешении 1440p в Aztec Ruins (Vulkan), Dimensity 9400e показала 99 кадров в секунду, тогда как Snapdragon 8s Gen 4 — только 77 fps. Разница в 28.5% говорит сама за себя. Особенно если сравнивать с другими решениями Qualcomm, например, с Snapdragon 8 Gen 3, которая тоже слабее. Несмотря на то, что речь не о топовом чипе, а о более дешёвом аналоге, он всё равно тянет на уровень выше, чем ожидалось.

Пока сложно сказать, насколько эти данные соответствуют реальному опыту. Ведь бенчмарки — это одно, а игра — другое. Но если верить цифрам, то пользователи могут получить более стабильный FPS в современных проектах, особенно в тех же Genshin Impact или Zenless Zone Zero. Да, не такой мощный, как Snapdragon 8 Gen 3, но для бюджетного или среднего телефона — отличный выбор.

Выпуск первой модели с этим процессором состоится на этой неделе. Ею станет OnePlus Ace 5 Racing Edition. Это позволит протестировать устройство в реальном режиме. До этого все данные были теоретическими. Теперь же можно будет проверить, как чип ведёт себя в игре, в многозадачности, в стриминге и других задачах.

MediaTek продолжает закрепляться в премиум-сегменте. Раньше они считались скорее решением для бюджетников. Сейчас же, с линейкой 9000, делаются ставки на рынок, где раньше доминировала Qualcomm. И если Dimensity 9400e действительно окажется быстрее, чем Snapdragon 8s Gen 4 — тогда да, это настоящий повод задуматься над выбором следующего смартфона.

Интересно, что компания использует архитектуру, близкую к TSMC 4 нм. Это позволяет сделать чип более энергоэффективным. То есть, даже если он работает на высоких частотах, он не должен сильно греться или быстро разряжать батарею. Это важно, особенно для тех, кто часто играет или пользуется камерой.

Кроме того, говорят, что чип поддерживает новые технологии ИИ и улучшенную работу с камерой. Например, обработка изображения стала лучше, алгоритмы машинного обучения работают быстрее. Это значит, что телефоны с Dimensity 9400e могут предложить лучшее распознавание объектов, улучшенное фото и видеосъёмку, особенно если производитель хорошо оптимизирует софт.