Gearbox Software убрала мини-карту в Borderlands 4, чтобы подчеркнуть масштаб и вертикальность открытого мира

И чтобы подчеркнуть это, разработчики решили отказаться от привычного мини-радара в правом углу экрана. Вместо него — компас и система навигации на основе AI, что должно помочь игрокам ориентироваться в пространстве без постоянного взгляда на карту.

Решение было озвучено Ренди Питчфордом на панели PAX East 2025. Он объяснил: новый мир стал самым большим за всю историю серии, и он не просто шире, чем раньше, а ещё и выше. То есть, игрок может забраться на гору, спуститься в подземелье, залезть на крышу башни или пройтись по дну каньона. И всё это — в одном куске, без загрузок.

Это требует новой системы ориентирования. Мини-карта, которая раньше показывала всё сверху, теперь мешает воспринимать такой трёхмерный ландшафт. Поэтому её заменили на стрелки компаса, которые указывают не только направление, но и высоту — если цель находится над тобой или под тобой, ты сразу об этом узнаешь.

Пока сложно сказать, насколько удобным окажется такой подход. Но команда Gearbox уверена, что это поможет лучше погрузиться в игру, а не в интерфейс. Особенно если учесть, что можно быстро вызвать полноценную карту (всего одним кликом), где уже будет видна вся информация. Там же появится AI-навигация, которая покажет, как именно можно добраться до цели. Также добавили персонажа Echobot, который даёт советы и помогает находить нужные места внутри мира.

Если сравнивать с предыдущими частями, то Borderlands 3 тоже имел большие локации, но они были связаны между собой через порталы или корабли. Здесь же всё иначе: нет разделения на зоны, нет необходимости ждать загрузку. Просто увидел объект вдалеке — и пошёл туда, пусть даже это займёт час пути. Такие решения уже встречались в других проектах, например, в Hogwarts Legacy или Red Dead Redemption 2, где акцент делали на том, чтобы игрок чувствовал себя свободнее.

Хотя, конечно, не все такие изменения хорошо принимают. Например, фанаты серии привыкли к тому, что можно быстро проверить мини-карту, понять, куда идти и сколько осталось. Теперь это исчезло. Игрок должен полагаться на компас и своё чутьё. По словам создателей, это часть дизайнерской идеи: играть, а не следить за точками на экране.

Интересно, что Gearbox не первый раз экспериментирует с навигацией. В оригинальном Borderlands, например, почти не было маркеров. Только бумажная карта, которую нужно было раскрывать вручную. Потом всё стало проще: появились точки, стрелки, автонаправления. А теперь снова делают шаг в сторону минимализма на экране и большего доверия к компасу.