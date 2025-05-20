Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Borderlands 4 предложит игрокам огромный открытый мир без переходов между зонами
Gearbox Software убрала мини-карту в Borderlands 4, чтобы подчеркнуть масштаб и вертикальность открытого мира

И чтобы подчеркнуть это, разработчики решили отказаться от привычного мини-радара в правом углу экрана. Вместо него — компас и система навигации на основе AI, что должно помочь игрокам ориентироваться в пространстве без постоянного взгляда на карту.

Решение было озвучено Ренди Питчфордом на панели PAX East 2025. Он объяснил: новый мир стал самым большим за всю историю серии, и он не просто шире, чем раньше, а ещё и выше. То есть, игрок может забраться на гору, спуститься в подземелье, залезть на крышу башни или пройтись по дну каньона. И всё это — в одном куске, без загрузок.

Это требует новой системы ориентирования. Мини-карта, которая раньше показывала всё сверху, теперь мешает воспринимать такой трёхмерный ландшафт. Поэтому её заменили на стрелки компаса, которые указывают не только направление, но и высоту — если цель находится над тобой или под тобой, ты сразу об этом узнаешь.

Пока сложно сказать, насколько удобным окажется такой подход. Но команда Gearbox уверена, что это поможет лучше погрузиться в игру, а не в интерфейс. Особенно если учесть, что можно быстро вызвать полноценную карту (всего одним кликом), где уже будет видна вся информация. Там же появится AI-навигация, которая покажет, как именно можно добраться до цели. Также добавили персонажа Echobot, который даёт советы и помогает находить нужные места внутри мира.

Если сравнивать с предыдущими частями, то Borderlands 3 тоже имел большие локации, но они были связаны между собой через порталы или корабли. Здесь же всё иначе: нет разделения на зоны, нет необходимости ждать загрузку. Просто увидел объект вдалеке — и пошёл туда, пусть даже это займёт час пути. Такие решения уже встречались в других проектах, например, в Hogwarts Legacy или Red Dead Redemption 2, где акцент делали на том, чтобы игрок чувствовал себя свободнее.

Хотя, конечно, не все такие изменения хорошо принимают. Например, фанаты серии привыкли к тому, что можно быстро проверить мини-карту, понять, куда идти и сколько осталось. Теперь это исчезло. Игрок должен полагаться на компас и своё чутьё. По словам создателей, это часть дизайнерской идеи: играть, а не следить за точками на экране.

Интересно, что Gearbox не первый раз экспериментирует с навигацией. В оригинальном Borderlands, например, почти не было маркеров. Только бумажная карта, которую нужно было раскрывать вручную. Потом всё стало проще: появились точки, стрелки, автонаправления. А теперь снова делают шаг в сторону минимализма на экране и большего доверия к компасу.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#borderlands 4
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

При строительстве города The Line в Саудовской Аравии используются «самые крупные буровые установки»
3
Resident Evil 9 по-прежнему планируется к анонсу в 2025 году и выходу в 2026
+
Superjet 100 стал экономичнее благодаря новым «саберлетам» на крыльях
8
Ученые 3 российских университетов разработали аналог Starlink для высокоскоростной спутниковой связи
+
Huawei установила мировой рекорд, запустив автопарк из 100 беспилотных карьерных самосвалов
+
Нацпроект «Железная дорога до Магадана» сдвигается с мёртвой точки
1
Стало известно, какие запатентованные Rockstar технологии могут присутствовать в Grand Theft Auto VI
+
Студентка из США требует 8000 долларов за то, что преподаватель писал лекции с помощью ChatGPT
1
В Москве построят новый небоскрёб недалеко от Белорусского вокзала
1
GTBOX представила док-станцию для внешней видеокарты со встроенным блоком питания на 800 Вт
1
Представлен StarPro64 — альтернатива Raspberry Pi с мощным ИИ-ускорителем и поддержкой PCIe
+
Россия задержала, танкер следовавший из Эстонии через российские территориальные воды
9
Приднестровье заявило о подготовке ЕС к военному конфликту с Россией
+
В Японии цены на игровую консоль Nintendo Switch 2 уже в два раза превышают рекомендованные
1
Ученые из МГТУ Баумана создали технологию для массового выпуска 1000-кубитных квантовых процессоров
+
Army Recognition: Россия улучшила истребитель Су-57М при помощи искусственного интеллекта
+
На выставке CMITE 2025 Китай представил новейшие высокотехнологичные беспилотники-орнитоптеры
+
Hisense выпустила проектор Vidda C3 Pro с яркостью 2800 люмен
+
Процессоры Intel Arrow Lake Refresh станут частью серии Core Ultra 200
4
По мнению MLID, восторженные обзоры GeForce RTX 5060 выглядят как заказные материалы
2

Популярные статьи

Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
73
Лучшие фильмы с Венсан Касселем (субъективное мнение)
1
ТОП-11 самых неудачных процессоров Intel в XXI веке
17
Итоги гоночного уик-энда 17-18 мая
+
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
26
Возможно ли создать в РФ аналог первой в мире съёмной солнечной электростанции на железной дороге
11
Переустанавливать или реанимировать — разбираемся, что делать с глючащей Windows в 2025 году
4
О Sony PlayStation 3 в 2025 году — актуальность игровой консоли среди обычных геймеров
4
Моя попытка реанимировать Radeon RX 470 4Gb в 2025 году при помощи Mesa 25.1 и R.Id 25.3.1
6
Безопасный разгон Sony PlayStation 3 за пару кликов - от теории к практике
+

Сейчас обсуждают

Ярослав Калашников
02:29
Игровой мусор на мтк 😁
OnePlus Ace 5 Ultra получает экран 144 Гц и чип Dimensity 9400+
TM1
02:01
Старые Windows media player и windows photo viewer использую до сих пор. Может, кому-то нравится, чтобы каждый кадр распознавался и метаданные сохранялись - они могут использовать нововстроенные в 10 ...
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
Егор Ибрагимов
01:50
Есть ещё важная деталь. Он слушает советы от тех, кто советует "просто добавить репозиторий из другого дистрибутива".
Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
Валера Енотиков
01:33
В рублях сколько?
ZTE представила смартфон с чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1 и AMOLED-дисплеем с частотой 144 Гц
REY_B_
01:11
Из винды пытались сделать мультимедийный центр... Игровой центр... Центр умного дома... И не сделали ничего! Теперь это ничто предлагают в 11 версии, и удивляются, что люди это не покупают. Ну реальн...
Microsoft добавляет в Windows 11 множество улучшений для разработчиков
Ghosteer
01:00
тоже кодек паком и его медиа плеером пользуюсь повседневно))
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
Dmitry Mitry
00:53
Я Видока знаю только в исполнении Депардье, а тут оказывается римейк вышел.
Лучшие фильмы с Венсан Касселем (субъективное мнение)
DIP32
00:47
Под микроскопом)))
Энтузиаст сравнил графику ремастеров трилогии S.T.A.L.K.E.R. с оригинальными играми
DIP32
00:38
Про Ivy Bridge откровенная ерунда. i3770k - весьма долго и успешно работал в системнике. И был сменен лишь на Ryzen 3770x. Потому, что вполне устраивал, повода сменить его на более новые поколения пр...
ТОП-11 самых неудачных процессоров Intel в XXI веке
4erT
00:18
Колоссальная разница! А где её искать-то?
Энтузиаст сравнил графику ремастеров трилогии S.T.A.L.K.E.R. с оригинальными играми
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем