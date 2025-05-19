Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Apple Vision Pro вызывает разочарование у владельцев
Покупатели Apple Vision Pro столкнулись с проблемами комфорта и функциональности, несмотря на высокую цену устройства

Дорогущий шлем смешанной реальности от Apple оказался не таким уж "прорывным", как обещала реклама. Владельцы устройства за $3.499 массово жалуются на серьезные проблемы, которые превращают использование гаджета в мучение.  

"Я чувствую себя так, будто повесил на голову кирпич", — описывает свои ощущения один из пользователей. И он не преувеличивает: при весе 600-650 граммов Vision Pro действительно тяжелее большинства конкурентов. Уже через час ношения начинает болеть шея, а переносица покрывается красными отметинами от давящей оправы.  

Но даже если бы устройство было удобным, смотреть в нем особо нечего. App Store для visionOS напоминает пустыню — выбор приложений катастрофически мал. "Купил технологическое чудо за три с половиной тысячи, а использовать не для чего", — возмущается покупатель из Калифорнии. Ситуацию усугубляет долгая загрузка системы и вечные обновления, которые приходится ждать по несколько минут.  

Аналитик Минг-Чи Куо ранее предупреждал, что высокая цена — не единственный фактор, который может помешать успеху устройства. Ограниченная функциональность и нехватка специализированных приложений действительно приводят к высокому проценту возвратов.  

Ситуация на вторичном рынке только подтверждает разочарование пользователей. Как показывает пример Энтони Раканиелло из Филадельфии, продать устройство без значительных потерь практически невозможно — он продал свой шлем за $1.900, потеряв 46% от первоначальной стоимости.  

Несмотря на регулярные обновления visionOS, первые впечатления от устройства уже сформировали устойчивое негативное восприятие продукта. Эксперты полагают, что это может серьезно повлиять на успех будущих моделей Apple в этом сегменте.  

Пока компания не прокомментировала ситуацию с возвратами и жалобами пользователей. Однако текущие отзывы владельцев свидетельствуют, что технология еще не готова для массового потребителя, особенно по такой высокой цене.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#apple vision pro
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

При строительстве города The Line в Саудовской Аравии используются «самые крупные буровые установки»
3
ZTE представила смартфон с чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1 и AMOLED-дисплеем с частотой 144 Гц
+
Resident Evil 9 по-прежнему планируется к анонсу в 2025 году и выходу в 2026
+
Superjet 100 стал экономичнее благодаря новым «саберлетам» на крыльях
5
Ученые 3 российских университетов разработали аналог Starlink для высокоскоростной спутниковой связи
+
Huawei установила мировой рекорд, запустив автопарк из 100 беспилотных карьерных самосвалов
+
Путин поручил изучить возможность выращивания ГМО-деревьев
1
Студентка из США требует 8000 долларов за то, что преподаватель писал лекции с помощью ChatGPT
1
Нацпроект «Железная дорога до Магадана» сдвигается с мёртвой точки
1
В Москве построят новый небоскрёб недалеко от Белорусского вокзала
1
Россия задержала, танкер следовавший из Эстонии через российские территориальные воды
9
GTBOX представила док-станцию для внешней видеокарты со встроенным блоком питания на 800 Вт
1
В Японии цены на игровую консоль Nintendo Switch 2 уже в два раза превышают рекомендованные
1
Представлен StarPro64 — альтернатива Raspberry Pi с мощным ИИ-ускорителем и поддержкой PCIe
+
Стало известно, какие запатентованные Rockstar технологии могут присутствовать в Grand Theft Auto VI
+
Приднестровье заявило о подготовке ЕС к военному конфликту с Россией
+
Hisense выпустила проектор Vidda C3 Pro с яркостью 2800 люмен
+
Army Recognition: Россия улучшила истребитель Су-57М при помощи искусственного интеллекта
+
Появились первые тесты GeForce RTX 5060: новинка на 16-26% быстрее RTX 4060 в одинаковых условиях
3
GeForce RTX 3050 6 GB по FPS в играх на 14% уступила GeForce GTX 1660 Ti
7

Популярные статьи

Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
71
Итоги гоночного уик-энда 17-18 мая
+
ТОП-11 самых неудачных процессоров Intel в XXI веке
10
Возможно ли создать в РФ аналог первой в мире съёмной солнечной электростанции на железной дороге
11
Переустанавливать или реанимировать — разбираемся, что делать с глючащей Windows в 2025 году
4
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
21
О Sony PlayStation 3 в 2025 году — актуальность игровой консоли среди обычных геймеров
4
Моя попытка реанимировать Radeon RX 470 4Gb в 2025 году при помощи Mesa 25.1 и R.Id 25.3.1
6
Обнаружены микробы, эффективно поглощающие углекислый газ
7
Безопасный разгон Sony PlayStation 3 за пару кликов - от теории к практике
+

Сейчас обсуждают

Иван Петров
21:08
Сомнительная статейка. 3570к - провал ? Испанский стыд какой-то....
ТОП-11 самых неудачных процессоров Intel в XXI веке
Ovalnekrug
21:07
Просто не знаешь и половины функций телеграмма
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
Товарищ Ким
21:05
Внучок, учите матчасть внематочно. Что имеют право делать коренные жители, пришлым запрещено в СА! Мигранты-гастарбайтеры, должны были сидеть за забором, а не гулять по городам, пусть даже с фитнес-к...
Resident Evil 9 по-прежнему планируется к анонсу в 2025 году и выходу в 2026
swr5
21:03
ACDSee уже давно заменился на FastStone, разрабам этой программы вообще надо памятник поставить.
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
Aksart
20:48
Можно ещё вспомнить старую версию Ms Оffice 2003 с его отточенным интерфейсом и исчерпывающей функциональностью (но не поддерживающим современный формат документов); Оригинальный Riva Tuner (переродив...
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
Waramagedon
20:48
лучший мегасборник это зверь двд где собрано всё нужное для чайника и не только.
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
Повелитель обсоса Кити
20:47
А вот любовные послания от Бернигана известному защекану Ките,кто не видел.он еще и задний привод.А рядом жирная ручка скуфидона Бернигана (он же Вульвыч с четким тн и кончем 3050)-он Китяя ей ..ну вы...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Повелитель обсоса Кити
20:46
ты кредит не выплатил и приставы у тебя забрали,так и сидишь с рваной клееночкой
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Waramagedon
20:46
самый живой и только мегапакк ставится на новую систему.
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
Повелитель обсоса Кити
20:45
что тебе угрожать то,ты никто ,просто слизь тут теперь .
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем