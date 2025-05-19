Покупатели Apple Vision Pro столкнулись с проблемами комфорта и функциональности, несмотря на высокую цену устройства

Дорогущий шлем смешанной реальности от Apple оказался не таким уж "прорывным", как обещала реклама. Владельцы устройства за $3.499 массово жалуются на серьезные проблемы, которые превращают использование гаджета в мучение.

"Я чувствую себя так, будто повесил на голову кирпич", — описывает свои ощущения один из пользователей. И он не преувеличивает: при весе 600-650 граммов Vision Pro действительно тяжелее большинства конкурентов. Уже через час ношения начинает болеть шея, а переносица покрывается красными отметинами от давящей оправы.

Но даже если бы устройство было удобным, смотреть в нем особо нечего. App Store для visionOS напоминает пустыню — выбор приложений катастрофически мал. "Купил технологическое чудо за три с половиной тысячи, а использовать не для чего", — возмущается покупатель из Калифорнии. Ситуацию усугубляет долгая загрузка системы и вечные обновления, которые приходится ждать по несколько минут.

Аналитик Минг-Чи Куо ранее предупреждал, что высокая цена — не единственный фактор, который может помешать успеху устройства. Ограниченная функциональность и нехватка специализированных приложений действительно приводят к высокому проценту возвратов.

Ситуация на вторичном рынке только подтверждает разочарование пользователей. Как показывает пример Энтони Раканиелло из Филадельфии, продать устройство без значительных потерь практически невозможно — он продал свой шлем за $1.900, потеряв 46% от первоначальной стоимости.

Несмотря на регулярные обновления visionOS, первые впечатления от устройства уже сформировали устойчивое негативное восприятие продукта. Эксперты полагают, что это может серьезно повлиять на успех будущих моделей Apple в этом сегменте.

Пока компания не прокомментировала ситуацию с возвратами и жалобами пользователей. Однако текущие отзывы владельцев свидетельствуют, что технология еще не готова для массового потребителя, особенно по такой высокой цене.