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ddr22
Xiaomi представила собственный чип XRING 01
Xiaomi анонсировала свой первый процессор XRING 01, но детали характеристик пока не раскрывает

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь официально объявил о создании первого фирменного процессора компании — XRING 01. Сообщение появилось в соцсети Weibo, но никаких технических деталей не прозвучало. Только подтверждение, что чип будет представлен позже в этом месяце.

Судя по всему, компания решила не раскрывать характеристики заранее. Возможно, это маркетинговый ход. Или просто хотят сохранить интригу до релиза. Хотя, ранее просочились данные, что чип делали на базе TSMC 4 нм, а где-то параллельно даже готовили версию на 3 нм технологии. Но массовое производство 3 нм пока откладывается.

В основе XRING 01 — ядра ARM, включая Cortex-X925 с частотой до 3.2 ГГц. Может быть, Xiaomi так хочет обезопасить себя от внешнего давления. Например, из США. Похоже, они не хотят повторить судьбу Huawei. Там тоже начали с 4 нм, потом перешли на более современные процессы. Но Xiaomi выбрала другой путь — сначала сделала ставку на стабильность, потом планирует переход на 3 нм.

XRING 01 может стать основой для будущих флагманских смартфонов. Например, следующего поколения Xiaomi 16 или 16 Pro. Если всё пойдёт как надо, то к концу года мы можем увидеть эти чипы в продаже. Это не Snapdragon 8 Elite, но и не бюджетный чип. Кстати, стоимость такого подхода тоже немаленькая. Разработка собственного SoC требует времени, денег и опыта. Xiaomi потратила много ресурсов, чтобы сделать его. И если он получится — это шаг вперёд. Пусть и не такой громкий, как у конкурентов.

Теперь остаётся только ждать, когда именно он появится. И как поведёт себя в реальных условиях. Особенно интересно, сможет ли он тянуть тяжёлые игры и многозадачность без перегрева. А ещё — как долго будут поддерживать этот чип обновлениями.

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#xiaomi
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