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ddr22
Вышло первое DLC для Kingdom Come Deliverance 2
Warhorse Studios выпустила первое сюжетное дополнение Brushes with Death для Kingdom Come Deliverance 2

DLC доступен всем, кто купил Gold Edition или Expansion Pass. Для владельцев базовой версии его можно докупить отдельно за $5.99. В этой добавленной истории Генри помогает художнику разобраться с его прошлым. Игроки будут путешествовать по обеим картам игры, общаться с новыми и знакомыми персонажами, выполнять задания и ввязываться в новые переделки.

Параллельно вышла обновка 1.3. В неё добавили улучшения, исправили баги, внедрили систему гонок на лошадях. То есть, не только новый контент, но и мелкие, но важные фичи для тех, кто уже играет.

DLC не требует отдельной загрузки. Он просто появляется после обновления. Это удобно, особенно если ты не любишь лишние клики по магазинам. Хотя, конечно, ждать чего-то гигантского не стоит — это первый из трёх пакетов. Но всё равно приятно, когда история продолжается.

По словам студии, серия уже продала больше 13 миллионов копий. Первая часть собрала 10 миллионов, вторая — почти 3 миллиона. Не самые массовые цифры, но для ролевой симуляции с реалистичным сеттингом — неплохо. Особенно учитывая, сколько игроки проводят времени в игре — неделями, а то и месяцами.

Не все оценят стиль KC: Deliverance II. Тут нет магии, тут много бытовых задач, тяжёлых боёв и жизни в реальном мире. Если тебе не нравились эти элементы в первой части — во второй они остались. Зато теперь ещё больше историй, больше персонажей, больше деталей.

Многие хотят не просто открытого мира, а именно погружения в эпоху. И Warhorse делает ставку на реализм, даже если он сложнее, чем у других RPG. Особенно если учесть, что добавили интеграцию Steam Workshop, так что моддеры тоже не дремлют.

Если ты любишь глубокую историю, средневековье и не боишься трудностей — тогда да. Бери, качай обнову и погружайся дальше. А если ты просто хотел пройти основную игру — теперь можно немного расширить опыт, не начиная всё с нуля.

Выпуск совпал с ростом интереса к серии. После первой части многие ждали продолжения долго. Теперь же, когда вторая часть вышла, и DLC начали поступать — видно, что студия не остановилась. Хотя, конечно, не факт, что следующие две дополнительные главы появятся быстро. Но начало положено.

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#kingdom come deliverance 2
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