Brainy от Autonomous Inc. — это рабочая станция нового поколения, которая позволяет запускать нейросети с числом параметров до 70 миллиардов прямо на рабочем столе

Когда ты работаешь над ИИ, то тебе не хочется зависеть от облака, очередей в GPU или платить за каждый час вычислений. Вот именно такую идею реализовала Autonomous Inc., выпустив новую рабочую станцию Brainy. Это не просто ПК с парой видеокарт — а система, способная тянуть до восьми RTX 4090, обеспечивая производительность выше петафлопса. То есть, по сути, мини-датацентр у тебя на столе.

Работает он как мощная машина для обучения LLM, компьютерного зрения, оптимизации логистики, медицинского анализа данных и персонализированного обучения. В основе — поддержка таких фреймворков, как PyTorch, TensorFlow, ONNX, CUDA, TensorRT. То есть, всё, что обычно используется в серьёзной разработке, доступно здесь без задержек сети.

Один из главных плюсов — возможность начинать с двумя видеокартами, а потом расширяться до восьми. Это удобно для стартапов, которые пока не знают, насколько производительное им понадобится железо. А ещё — можно начать работать локально, а потом легко переносить модели в облако или серверную ферму. Без переформатирования, без потери совместимости.

Компания делает акцент на конфиденциальности данных. То есть, если ты работаешь с частными записями или финансовыми прогнозами, то можешь быть уверен: информация остаётся внутри офиса. Никаких рисков передачи через интернет, никаких проблем с GDPR или HIPAA. Хотя, конечно, это больше про рынок США и ЕС, где такие требования особенно чувствуются.

Ещё одна интересная деталь — сотрудничество с NVIDIA Inception Program. То есть, потребители не просто покупают видеокарты, а получают доступ к техподдержке, курсам, скидкам на обучение и инструментам. Это важно, потому что даже с хорошим железом нужна правильная оптимизация софта. А там, где есть помощь от NVIDIA, шанс на успех выше.

По заявлению компании, Brainy может экономить тысячи долларов в год, по сравнению с арендой GPU вроде RunPod или AWS. Особенно если ты постоянно используешь их для обучения моделей. Правда, цена самой станции тоже не мелкая. Но зато она готова к использованию "из коробки", без лишних сборок и настроек.

Конкуренты тоже не спят. Например, Lambda Labs делает похожие решения, но уже с A100 и H100. Там, конечно, совсем другой уровень производительности, но и стоимость значительно выше. А вот Scan Computers и Digital Storm предлагают более гибкие варианты под конкретные задачи. Но они не так активно продвигают концепцию локальной ИИ-разработки.

Brainy — хороший вариант для стартапов, которым нужен баланс между стоимостью и возможностями. Не самый дешёвый, но и не облачный "кредитный" подход. Если ты хочешь быстро протестировать модель, а потом масштабировать её дальше — это действительно удобный промежуточный шаг.