В сети появились подробности о новом чипсете Xiaomi Xring, который, по слухам, будет использоваться в флагманском смартфоне 15S Pro, но по уровню быстродействия уступает современным флагманским решениям

По предварительным оценкам, Xring находится где-то на уровне Snapdragon 8 Gen 2 — то есть, по сути, чипсет прошлого поколения. Для сравнения: Google Tensor G3 тоже примерно в этом диапазоне, и он не считается самым мощным. То же касается и будущего Xiaomi 15S Pro, который, судя по всему, получит этот процессор. Но выпуск могут ограничить только китайским рынком, как специальную версию юбилейной серии.

Интересно, что сама компания уже намекала на существование Xring ранее — например, в мерче к 15-летию бренда проскакивали упоминания этого SoC вместе с HyperOS и другими проектами. Однако пока сложно понять, зачем делать собственный процессор, который не превосходит по скорости доступные варианты. Это больше похоже на маркетинговый ход, чем на технологический прорыв.

Хотя, конечно, местный рынок может принять это с интересом. В Китае любят показывать собственные технологии, особенно когда речь о полупроводниках. Но для глобального запуска такой подход вряд ли сработает. Пользователи ждут прорыва, а не устаревшей производительности под другим логотипом.