TCL CSOT представила новую технологию Real RGB OLED для смартфонов следующего поколения

В новых моделях дисплеев улучшены контрастность, цветопередача и яркость. По словам производителя, эти панели могут составить конкуренцию даже тем, которые используются в топовых моделях iPhone. То есть, если раньше считалось, что OLED от Samsung являются лучшими в своём классе, то теперь TCL стремится сравняться с ними, а возможно, и превзойти их.

Массовое производство стартует во второй половине 2025 года. Однако пока это касается только крупных моделей — тех, что имеют диагональ около 6.5–6.8 дюймов. Например, ими могут оснастить преемников Vivo X200 и X200 Pro. А вот для компактных версий, наподобие X200 Pro Mini с 6.31 дюйма, технология ещё не готова. То есть, чем меньше экран — тем сложнее внедрить новшество. Это ограничение связано с плотностью размещения субпикселей и технической реализацией.

Судя по всему, TCL CSOT уже давно работает над этим направлением. В прошлом году они показали гибкий AMOLED-дисплей для складных смартфонов. В этом же — делают ставку на качество изображения, особенно для рынка Android-флагманов. При этом используют метод печати чернилами (IJP), который позволяет снижать себестоимость и повышать точность нанесения светоизлучающих слоёв.

От iPhone 17 тоже ожидают перехода на более совершенные OLED-матрицы. Но там, скорее всего, будут использовать технологию micro-LED или улучшенную RGB-матрицу от Sony и LG. Так что конкуренция на рынке дисплеев только набирает обороты. Особенно интересно будет посмотреть, как новые Real RGB OLED поведут себя в реальных условиях: при длительной работе, на солнце, в играх.