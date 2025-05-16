Ютубер воссоздал трейлер GTA 6 в GTA 5: Майкл и Тревор заменили главных персонажей новой части

Автор YouTube-канала Gu1maz заменил новых персонажей второго трейлера GTA 6 Джейсона и Люсию на Майкла и Тревора, сохранив оригинальные сцены и диалоги из анонса. Получилось одновременно смешно и нелепо, учитывая разницу в графике между играми.

Особенно забавно смотрится Тревор в роли Люсии — его грубоватая внешность и манера поведения создают комичный контраст с женским персонажем из трейлера. Автор ролика скрупулёзно воспроизвёл ключевые моменты: от сцены в клубе до ограбления магазина. В финале Майкл, ломая четвёртую стену, просит Rockstar не затягивать с релизом.

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Обсуждение задержки выхода GTA 6 не утихает в сообществе. После объявления о переносе релиза на май 2026 года в интернете появились различные точки зрения на этот счёт. Бывший разработчик Rockstar уверяет, что это окончательная дата, но инсайдеры Bloomberg допускают возможность нового сдвига сроков.