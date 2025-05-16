Новый процессор MediaTek T930 обещает скорость загрузки до 10 Гбит/с для мобильных хотспотов.

Сам чип сделан по техпроцессу 4 нм, как и топовые смартфонные процессоры Dimensity 9400e. Внутри — четыре ядра Cortex-A55 с частотой до 2.3 ГГц, NPU для управления ИИ-устройствами, GNSS-приёмник, радиочастотный трансивер и собственный контроллер питания. То есть, даже для точки доступа — довольно серьёзная начинка.

Особое внимание уделено пропускной способности. Поддержка 6CC-carrier aggregation (шестиполосного объединения сетей) позволяет теоретически выйти на 10 гигабит в секунду. Правда, это при идеальных условиях и в режиме SA (Standalone), когда сеть уже полностью перешла на 5G без опоры на LTE. Также добавили 8Rx антенн, что, по словам производителя, повышает сигнал на 40% относительно прошлого поколения T830. Звучит круто, но в реальности всё зависит от оператора и покрытия.

Ещё одна особенность — поддержка Wi-Fi 8, хотя сейчас большинство устройств ещё только переходит на Wi-Fi 7. То есть, T930 позиционируется как платформа, которая будет актуальной не один год. Но пока рано говорить о том, когда конкретно она появится в продаже и сколько будет стоить готовый девайс на его основе.

Правда, такие скорости пока больше нужны в бизнес-сегменте или для удалённых офисов, где важна стабильность и высокая пропускная способность. Обычному пользователю может быть достаточно и менее мощного решения.