Nvidia выпустит RTX 5080 Super/Ti с 24 ГБ памяти, а RTX 5090D получит урезанные характеристики.

Похоже, Nvidia расширяет линейку видеокарт Blackwell. Согласно свежей утечке с Baidu, к концу года компания может выпустить RTX 5080 Super или Ti версию с 24 ГБ видеопамяти. Это серьезный апгрейд по сравнению с обычной RTX 5080, у которой всего 16 ГБ.

Но самое интересное — судьба RTX 5090D. Вместо 21 760 CUDA-ядер будет всего 14 080, а ширина шины памяти сократится с 512-бит до 384-бит. Объем VRAM тоже пострадает — 24 ГБ против 32 ГБ у оригинальной RTX 5090.

Первоначально RTX 5090D отличалась от обычной версии только ограничением производительности в AI-задачах. Но теперь, похоже, Nvidia идет на более радикальные изменения, чтобы обойти запреты.

Интересно, как позиционировать эту новую карту. Если она окажется ближе к RTX 5080 Ti по цене, то может стать интересным вариантом. Но если Nvidia попытается продавать ее как флагман — это будет странно.

Главный вопрос — успеет ли Nvidia выпустить все эти карты до конца года. Учитывая проблемы с поставками чипов TSMC, график может сдвинуться.