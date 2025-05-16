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ddr22
Nvidia готовит RTX 5080 Super и RTX 5080 Ti с 24 ГБ памяти на конец года
Nvidia выпустит RTX 5080 Super/Ti с 24 ГБ памяти, а RTX 5090D получит урезанные характеристики.

Похоже, Nvidia расширяет линейку видеокарт Blackwell. Согласно свежей утечке с Baidu, к концу года компания может выпустить RTX 5080 Super или Ti версию с 24 ГБ видеопамяти. Это серьезный апгрейд по сравнению с обычной RTX 5080, у которой всего 16 ГБ.  

Но самое интересное — судьба RTX 5090D. Вместо 21 760 CUDA-ядер будет всего 14 080, а ширина шины памяти сократится с 512-бит до 384-бит. Объем VRAM тоже пострадает — 24 ГБ против 32 ГБ у оригинальной RTX 5090. 

Первоначально RTX 5090D отличалась от обычной версии только ограничением производительности в AI-задачах. Но теперь, похоже, Nvidia идет на более радикальные изменения, чтобы обойти запреты.  

Интересно, как позиционировать эту новую карту. Если она окажется ближе к RTX 5080 Ti по цене, то может стать интересным вариантом. Но если Nvidia попытается продавать ее как флагман — это будет странно.  

Главный вопрос — успеет ли Nvidia выпустить все эти карты до конца года. Учитывая проблемы с поставками чипов TSMC, график может сдвинуться.

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#nvidia
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